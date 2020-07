Tanium lance Tanium as a Service

juillet 2020 par Marc Jacob

Tanium annonce Tanium as a Service, une plateforme de gestion et de sécurisation des postes de travail et serveurs, sans infrastructure. Tanium as a Service s’appuie sur l’architecture brevetée de la plateforme Tanium pour gérer et sécuriser rapidement et efficacement les assets de ses clients. L’agent Tanium, installé sur chaque poste et serveur, permet aux équipes d’exploitation et de sécurité informatique de voir en temps réel ce qui ce passe sur tous les assets du SI pour mieux gérer et sécuriser leurs infrastructures.

Selon une étude à venir de Tanium, les entreprises ont actuellement du mal à gérer et à sécuriser les postes clients lorsqu’ils sont sortis du réseau interne de l’entreprise. Dans un monde où les cyberattaques se multiplient, les défenses de première ligne, comme le patching, se fragilisent en raison de lacunes dans les processus et la gestion.

Tanium as a Service offre visibilité et contrôle aux équipes de sécurité et des opérations dans des environnements distribués. Grâce à son modèle d’hébergement et de distribution cloud, basé sur Amazon Web Services (AWS), les clients de Tanium peuvent piloter leurs opérations informatiques et faire face aux menaces et attaques sans infrastructure associée, quel que soit le nombre et la localisation des postes et serveurs ainsi que la quantité de données collectées à partir de ses assets. L’infrastructure hautement sécurisée et évolutive d’AWS permet à Tanium de répondre sans faille et en toute sécurité à toutes les demandes des clients.

Tanium est alimenté par “l’Intelligent Edge", une approche unique qui fournit de l’intelligence aux terminaux, augmentant ainsi la qualité et la vitesse de restitution des données. Les entreprises et les organismes publics peuvent sécuriser et gérer chaque poste de travail et serveur, partout, à la vitesse et à l’échelle voulues, sans avoir à déployer d’agents ou d’infrastructures supplémentaires.

● Endpoint Intelligence apprend aux postes et serveurs à fournir des informations ou à demander des mises à jour uniquement en cas de problème de gestion ou d’incident. Cette approche optimise la communication avec les assets, augmentant la vitesse et l’efficacité d’exécution et réduisant les frais de gestion et d’infrastructure associés aux transferts de données inutiles.

● Threat Detection and Response exploite l’information transmise par les postes et serveurs pour fournir une détection en temps réel des compromissions et des répliques post-compromission. La réponse automatisée aide les entreprises à réduire l’impact des cyberattaques et à se rétablir rapidement.

● Proactive Endpoint Management permet d’identifier rapidement les postes de travail non patchés sur les systèmes d’exploitation modernes et traditionnels et corrige les vulnérabilités sans surcharger les réseaux ni s’appuyer sur une infrastructure coûteuse.

Tanium as a Service est désormais disponible dans le monde entier.