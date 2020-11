Tanium étend son partenariat stratégique avec le Centre pour la Sécurité Internet

novembre 2020 par Marc Jacob

Grâce à ce partenariat, Tanium rejoint l’élite CIS CyberMarket®, un programme d’achat collaboratif qui s’adresse aux organismes gouvernementaux des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires (SLTT), aux entités à but non lucratif et aux établissements de santé publique et d’enseignement des États-Unis, afin d’améliorer la cybersécurité grâce à des achats groupés. Depuis quelques années, Tanium est également membre de CIS SecureSuite®, qui fait la promotion du CIS Benchmarks™ pour aider les organisations à suivre les configurations recommandées pour sécuriser les systèmes informatiques.

CIS est une association à but non lucratif gérée par une communauté qui se consacre à faire du monde connecté un lieu plus sûr pour les organisations publiques et privées. Les programmes CIS Controls® et CIS Benchmarks™ fournissent des bonnes pratiques mondialement reconnues en matière de sécurisation des systèmes d’informations et des données. En tant que membre du CIS CyberMarket, Tanium offre aux membres du Multi-State Information Sharing and Analysis Center® (MS-ISAC®) et du Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center® (EIISAC®) une évaluation gratuite de leurs risques, leur permettant ainsi d’avoir une visibilité sur l’état de santé de leur environnement informatique. L’évaluation aide les organisations à mieux comprendre l’état de leurs postes de travail et serveurs, à identifier l’existence de vulnérabilités et à définir un cyber risk score afin qu’elles puissent développer un plan d’action. En outre, les membres du MS-ISAC et de l’EI-ISAC peuvent accéder à une variété de solutions de gestion et de sécurisation des postes de travail et serveurs à des tarifs préférentiels.

Comply, l’un des modules de la plateforme Tanium, effectue des évaluations de conformité et des analyses de vulnérabilité en temps réel pour renforcer l’hygiène IT, préparer les audits et améliorer la conformité réglementaire rapidement et à grande échelle. Dans le cadre de l’adhésion de Tanium à CIS SecureSuite, Comply est certifié par CIS pour évaluer et rendre compte des benchmarks CIS, des directives de configuration, des serveurs, et des environnements Cloud, etc. Tanium intègre également dans son offre CIS Benchmarks et CIS Controls.

A propos du Center for Internet Security, Inc. (CIS®)

Grâce à nos compétences en matière de collaboration et d’innovation, le Center for Internet Security® (CIS®) se consacre à faire du monde connecté un lieu plus sûr pour les citoyens ainsi que pour les organisations publiques et privées. Nous sommes une association à but non lucratif, responsable des CIS Controls® et CIS Benchmarks™, qui fournissent des bonnes pratiques mondialement reconnues pour sécuriser les systèmes informatiques et des données. Nous dirigeons une communauté mondiale de professionnels de l’informatique pour faire évoluer en permanence ces normes et fournir des produits et services permettant de se protéger de manière proactive contre les menaces émergentes. Nos CIS Hardened Images® fournissent des environnements informatiques sécurisés, à la demande et évolutifs dans le Cloud. Le CIS abrite le Multi-State Information Sharing and Analysis Center® (MS-ISAC®), le centre de confiance pour la prévention, la protection, la réponse et la récupération des menaces informatiques pour les organisations gouvernementales des Etats, des collectivités locales, des tribus et des territoires (SLTT) américains, ainsi que le Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center® (EI-ISAC®), qui prend en charge les besoins de cybersécurité de l’infrastructure éléctorale américaine. Pour en savoir plus, visitez le site CISecurity.org ou suivez-nous sur Twitter : @CISecurity.