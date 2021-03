Tanium et Salesforce viennent d’annoncer la disponibilité d’IT Service Center

mars 2021 par Marc Jacob

Tanium et Salesforce viennent d’annoncer la disponibilité d’IT Service Center, une nouvelle solution disponible dans le cadre de l’offre Work.com de Salesforce. IT Service Center fournit des données complètes et en temps réel sur les postes de travail du réseau, permettant ainsi aux équipes IT de surveiller, gérer et protéger plus facilement les ordinateurs des employés, où qu’ils soient.

Construit grâce aux capacités de la plateforme de Tanium, IT Service Center est une suite de solutions qui vise à aider les entreprises à renforcer leur résilience, à relever les nouveaux défis du télétravail et à stimuler leur croissance. IT Service Center réduit le nombre d’outils et d’interfaces nécessaires pour résoudre les problèmes informatiques, permettant ainsi d’augmenter la productivité des services informatiques et des collaborateurs tout en améliorant l’expérience employé.

L’association des données en temps réel issues des postes de travail, avec les technologies d’intelligence artificielle et d’automatisation, permet à IT Service Center de résoudre proactivement les incidents avant même qu’ils ne soient signalés, améliorant ainsi l’efficacité du service de support informatique et la productivité des employés.

Données de performance en direct sur les actifs dans la console ITSC

Proposer des services de support informatique à l’ère du travail à distance La gestion des postes de travail a toujours été la principale mission du service de support informatique. Une mission qui s’est complexifiée avec la généralisation du télétravail : soudainement, la plupart des collaborateurs se sont connectés à partir de postes distants, souvent sur des appareils personnels et connectés sur des réseaux Wi-Fi qui avaient peu ou pas de contrôles de sécurité.

Aujourd’hui, le travail à distance est devenu la norme, tant pour les employés que pour les entreprises. Selon une étude récente de Tanium et PSB Insights, plus de 65 % des entreprises s’attendent à ce qu’une partie, voire la totalité, de leur personnel reste à distance indéfiniment.

Mais les outils traditionnels de gestion des postes de travail n’ont pas été conçus pour les réseaux complexes et distribués d’aujourd’hui. Le principal problème ? Les données.

La plupart des outils de gestion des postes de travail ne peuvent pas identifier tous les postes, ni même déterminer l’état des dispositifs connectés au réseau d’une entreprise, en particulier ceux qui ne sont pas reliés par un VPN. Tanium a constaté que les entreprises manquent généralement de données significatives sur près de 20 % des appareils de leurs employés.

IT Service Center réduit également le fardeau que représente l’utilisation de collections d’outils ad hoc qui obligent les ingénieurs support à basculer d’un outil à l’autre lorsqu’ils tentent de mettre à jour des dispositifs, de résoudre des problèmes ou de générer des rapports sur la santé et la sécurité des postes utilisateurs.

Gérer les logiciels directement dans la console de l’ITSC

Fournir au support informatique les données et l’automatisation nécessaires IT Service Center aide les équipes informatiques à proposer une expérience moderne aux employés, en offrant une visibilité et un contrôle inégalés sur les appareils. De plus, les données collectées en temps réel sur les postes de travail, couplées aux fonctionnalités fournies par l’IA, permettent une résolution plus rapide des cas.

Avec IT Service Center, les équipes de support informatique peuvent :

● Gérer de manière fiable les actifs informatiques, en garantissant que les appareils des employés sont sécurisés, patchés, mis à jour et conformes.

● Remédier de manière proactive aux incidents, en détectant et en résolvant les problèmes avant qu’ils n’interrompent l’activité.

● Gérer les postes de travails distants en continu sans avoir besoin d’un VPN.

● Identifier et gérer les postes de travail en cours d’utilisation, y compris ceux non gérés par d’autres outils de support informatique.

● Contribuer à assurer la sécurité des postes de travail des employés.

● Aider les responsables informatiques à prendre les bonnes décisions en utilisant des données en temps réel, précises et complètes sur les postes utilisateurs.

● Automatiser les tâches du support informatique en utilisant la puissance de Salesforce Einstein AI.

● Améliorer la productivité des employés et des équipes de support informatique.