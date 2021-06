Tanium et EY nouent un partenariat pour transformer les opérations informatiques et de cybersécurité

juin 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce son partenariat avec EY France afin de transformer la façon dont les organisations gèrent et sécurisent leur parc informatique.

Cette collaboration permet aux deux organisations de mieux comprendre les environnements informatiques de leurs clients afin de prendre de meilleures décisions quant à la gestion informatique et d’optimiser leurs recommandations en matière de remédiation et de modernisation de la sécurité. L’alliance est en cours de déploiement dans plusieurs pays à travers le monde, la France étant le dernier pays en date.

Les experts d’EY peuvent désormais s’appuyer sur la plateforme Tanium et ses données récoltées en temps réel sur les endpoints pour améliorer les missions des clients. L’offre comprend la résilience face aux risques et aux menaces cyber, les services gérés de sécurité, la réponse aux incidents, l’analyse des fusions et acquisitions (M&A) ainsi que le contrôle de la conformité, afin d’améliorer la qualité du service fourni à leurs clients.