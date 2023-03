Tanium et Cegedim Outsourcing unissent leurs forces pour aider les entreprises à améliorer leur cyber-hygiène

mars 2023 par Marc Jacob

Tanium et Cegedim Outsourcing, filiale du Groupe Cegedim, annoncent leur partenariat pour aider les entreprises à améliorer leurs pratiques de cyber-hygiène et d’application des correctifs.

D’après le « Panorama de la cybermenace » 2022 de l’ANSSI, les entreprises françaises ont signalé l’an dernier des incidents de cybersécurité liés à 6 vulnérabilités pourtant identifiées et corrigées en 2021. Ce chiffre met en exergue le retard des entreprises en matière de protection contre les cyberattaques, alors même que les correctifs de ces vulnérabilités étaient déjà disponibles.

Dans ce contexte, les entreprises qui cherchent à se prémunir des cybermenaces doivent améliorer leurs pratiques en matière de patch management et de cyber-hygiène - c’est-à-dire les pratiques qu’une organisation doit mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de ses données et de son parc informatique (notamment la gestion des correctifs, la mise en place d’une politique de gestion des mots de passe ou d’une stratégie de sauvegardes). Ce faisant, elles sont en mesure de corriger les vulnérabilités plus rapidement et d’éviter les vols de données, l’interruption de leurs opérations, voire les atteintes à la réputation de l’entreprise. Enfin, la mise en œuvre de bonnes pratiques de patch management permet aux équipes informatiques de consacrer plus de temps sur des tâches stratégiques pour l’entreprise.

Grâce à ce partenariat, les clients de Cegedim Outsourcing peuvent désormais s’appuyer sur la puissance de la plateforme Tanium XEM afin d’obtenir une visibilité en temps réel, précise et complète de l’ensemble des actifs de leur parc informatique. Cette visibilité est essentielle pour aider les entreprises à industrialiser leur patch management. Pour ce faire, Cegedim Outsourcing, expert de l’hygiène IT et du Patching-as-a-Service, a donc choisi de s’appuyer sur Tanium pour déployer le module de gestion des correctifs Tanium Patch auprès de ses clients.

A travers ce partenariat, Tanium et Cegedim Outsourcing souhaitent fournir des offres clé en main pour leurs clients dont le parc informatique est constitué de plusieurs milliers de endpoints. Si le partenariat se concentre dans un premier temps sur l’offre de patch management, il est également appelé à se développer autour de la gestion du risque, et de la mise en place de nouveaux services pour les clients finaux, notamment la gestion des vulnérabilités, les déploiements d’applications, ou encore la gestion des licences.