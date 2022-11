Tanium enrichit sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités

novembre 2022 par Marc Jacob

Tanium a dévoilé un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour sa plateforme XEM, offrant ainsi à ses clients la garantie que l’ensemble de leurs endpoints soient identifiés, sécurisés et en conformité, quelle que soit la complexité du système d’information.

Parmi les principales annonces :

Tanium Benchmark : la toute première solution à proposer des évaluations complètes et en temps réel de la sécurité et des risques opérationnels. Les clients peuvent s’appuyer sur un référentiel commun à leur secteur d’activité pour évaluer les risques. Benchmark leur permet d’agir immédiatement pour corriger les problèmes au sein de leurs environnements IT.

Tanium Software Bill of Materials (SBOM) : la première et l’unique solution capable de fournir une visibilité détaillée et des capacités de remédiation en temps réel des risques liés à la chaîne d’approvisionnement logicielle pour chaque application. Les organisations peuvent ainsi protéger leurs actifs numériques des menaces externes liées aux logiciels open source.

Tanium Screen-Sharing Services : les clients bénéficient désormais de capacités intégrées de partage d’écran ; d’une sécurité et d’outils de conformité de classe professionnelle ; et d’une prise en charge sur toutes les plateformes. Ils profitent également d’une gestion des accès avancée et ne nécessitant aucune maintenance et ni aucun déploiement, et centralisant des outils jusqu’ici hétérogènes pour offrir une expérience intégrée.

Tanium Provision : le module permet le provisionnement bare-metal de nouveaux équipements ou d’équipements devant être restaurés à distance, sans interaction de la part des utilisateurs et sans infrastructure supplémentaire. Les équipes informatiques sont ainsi plus efficaces et économisent jusqu’à 85% de leur temps et de leurs dépenses.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de gestion des risques et de la conformité figure une fonction d’évaluation de la criticité des actifs IT, qui fournit aux organisations des capacités améliorées de hiérarchisation et de tri pour mieux gérer les risques et la performance — en plus des améliorations apportées à la plateforme.