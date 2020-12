Tanium déplace son siège social à Kirkland, Washington

décembre 2020 par Marc Jacob

Tanium annonce son intention de déménager son siège social à Kirkland, Washington. Ce déménagement permettra à la société d’étendre son empreinte géographique et lui donnera accès à l’écosystème technologique dynamique et en forte croissance de l’État de Washington. Ce déménagement intervient six mois après que l’entreprise ait annoncé qu’elle passait à un modèle de télétravail généralisé afin de créer un environnement de travail plus souple, plus durable et plus centré sur les collaborateurs.

Le nouveau siège de Tanium sera situé au 3550 Carillon Point, Kirkland, Washington. Le bureau est situé au bord du lac Washington et à côté de l’hôtel Woodmark. L’espace de 630 m2 comprendra une grande salle de conseil, une salle de conférence, deux salles de visio, une zone de pause et un espace salon. L’entreprise prévoit d’ouvrir le bureau au milieu de l’année 2021 pour ses employés basés à Puget Sound.

Tanium se classe régulièrement parmi les meilleurs lieux de travail dans le domaine de la technologie. En 2020, l’entreprise a été nommée dans le classement “100 Best Medium Workplaces” du magazine FORTUNE, et a été classée dans le top 10 de la liste “100 Best Places to Work in Technology”. L’entreprise est également reconnue pour son innovation : Tanium a été nommée dans la liste Forbes Cloud 100 durant cinq années consécutives.

Tanium emploie actuellement environ 1 500 personnes dans le monde entier et continue à recruter des talents qui sont inspirés par sa mission : aider les plus grandes entreprises et gouvernements du monde à résoudre leurs problèmes informatiques les plus complexes. Pour plus d’informations sur les postes à pourvoir chez Tanium dans toutes les régions, consultez la page des carrières.