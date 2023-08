Tanium annonce Tanium Vulnerability Risk and Compliance for ServiceNow

août 2023 par Marc Jacob

Tanium annonce Tanium Vulnerability Risk and Compliance for ServiceNow - une nouvelle solution permettant aux clients de ServiceNow d’identifier les risques de sécurité liés aux vulnérabilités et aux configurations non conformes et d’y remédier, le tout depuis la plateforme ServiceNow. L’offre intégrée permet aux clients d’accélérer le cycle de vie des incidents de sécurité en supprimant le nombre d’étapes d’investigation manuelle et en augmentant les processus ServiceNow grâce à la vitesse et à l’envergure de Tanium. La plateforme XEM de Tanium fournit une interface unifiée dans laquelle les données relatives aux incidents sont présentées de manière significative et exploitable.

Alors que les menaces continuent d’augmenter en fréquence comme en sophistication, l’identification rapide, la priorisation et la correction des vulnérabilités sont cruciales pour la réussite et la continuité de l’entreprise. Avec Tanium Vulnerability Risk and Compliance for ServiceNow, les clients peuvent :

Établir une base de données de gestion de la configuration (CMDB) complète, précise et à jour, offrant une visibilité totale de vos données d’inventaire matériel, logiciel et virtuel.

Augmenter la productivité et accélérer la croissance en offrant des expériences numériques de qualité supérieure aux employés, aux agents et aux clients.

Permettre aux organisations d’identifier, de prioriser et de remédier aux risques de vulnérabilité et de conformité de la configuration grâce à l’automatisation de bout en bout du cycle de vie de la réponse de sécurité.

Ce dernier développement fait suite au lancement par Tanium de Tanium Total Experience (TX) pour ServiceNow, qui associe la plateforme XEM de Tanium à ServiceNow.