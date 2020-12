Talend ouvre un second datacenter européen

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Le datacenter basé à Francfort, en Allemagne et opéré par Amazon Web Services (AWS), est d’ores et déjà opérationnel et héberge des clients depuis début novembre 2020.

Talend a lancé son dernier datacenter pour Stitch afin d’aider ses clients à mieux gérer la sécurité des données et les règles de conformité lors des transferts de données.