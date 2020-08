Talend étend sa collaboration avec Cloudera

août 2020 par Marc Jacob

Talend annonce i avoir étendu sa collaboration avec Cloudera avec sa certification sur Cloudera Data Platform. Talend Data Fabric est désormais une technologie certifiée par Cloudrra (Cloudera Certified Technology) et a été testée, validée et certifiée pour fonctionner avec Cloudera Data Platform (CDP).

Avec la dernière version de juillet 2020 de Talend Data Fabric, Talend offre un support complet pour Cloudera Data Platform – Private Cloud. Ce support fournit une intégration native avec un accent particulier sur Apache Spark, Hive, Impala, et d’autres capacités clés de Cloudera pour les charges de travail d’ingénierie des données et data warehouses. En outre, la nouvelle version a été certifiée par Cloudera pour son intégration technique. Cette certification donne à nos clients mutuels la certitude que Talend suit les spécifications clés de Cloudera et garantit la précision technique requise pour gérer leurs charges de travail critiques.

CDP offre une nouvelle approche des données d’entreprise, en tous points, de l’Edge à l’IA. En simplifiant les opérations, CDP réduit le temps nécessaire à l’intégration de nouveaux cas d’utilisation au sein de l’organisation. Elle a recours au machine learning pour intelligemment et automatiquement mettre à l’échelle des charges de travail et permettre une utilisation rentable de l’infrastructure cloud. Grâce à la solution Shared Data Experience (SDX) de Cloudera, les fonctionnalités de sécurité et de gouvernance de CDP, les équipes informatiques peuvent réaliser des analyses sécurisées à partir de données en toute confiance et sur tous les environnements. CDP gère les données dans tout type d’environnement, y compris les environnements multi-cloud publics, « bare metal », privés et hybrides. Cloudera Data Platform propose une technologie innovante et permet aux entreprises d’exploiter diverses données pour résoudre d’importants problèmes métiers.

Talend Data Fabric est la seule plateforme d’intégration et d’intégrité des données qui simplifie tous les aspects du travail avec les données à des fins d’analyse et d’utilisation, ce qui permet de les transformer en informations critiques pour l’entreprise. Talend Data Fabric réunit dans une seule plateforme tous les outils dont les entreprises ont besoin pour délivrer des données fiables, conformes et exploitables par chacun au sein d’une organisation.