Talend Nomme Anne Hardy au Poste de Chief Information Security Officer

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Talend annonce aujourd’hui la nomination d’Anne Hardy au poste de Chief Information Security Officer (CISO). Ce nouveau rôle stratégique a été créé pour répondre aux exigences accrues en matière de sécurité dans les environnements informatiques modernes des entreprises dans le cloud. Anne sera responsable de la stratégie de sécurité de Talend, de la gestion des menaces et des vulnérabilités de sécurité humaines, des technologies et processus de Talend, et de la conformité avec les différentes législations liées à la sécurité et à la confidentialité.

« Le nouveau rôle de CISO est essentiel alors que nous continuons à développer notre offre de cloud computing, à accroître notre activité au sein des entreprises et à nous efforcer de devenir une société générant un milliard de dollars de revenus », a déclaré Laurent Bride, CTO et COO de Talend. « Je suis ravi d’amener chez Talend une personne du calibre d’Anne. Anne travaillera en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des données, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, afin de garantir la conformité et de minimiser les risques. Elle s’épanouit dans le paysage changeant de la sécurité dans le cloud et sera au cœur de notre stratégie de sécurité ».

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des technologies, Anne apporte à Talend une vaste expérience des technologies et des architectures de sécurité, des normes de confidentialité des données et de la sécurité dans le cloud. Elle était récemment directrice de la sécurité pour Join Digital, qui fournit des services numériques aux entreprises. Avant cela, Anne a fondé une entreprise qui a développé une solution logicielle basée dans le cloud pour analyser les expériences des employés. Elle a également travaillé pendant plus de dix ans chez SAP, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la sécurité, de la recherche et de promotion du développement. Anne siège actuellement au conseil d’administration de l’Institut Anita Borg et a fondé la conférence Dare2BDigital.

« Je suis ravie de rejoindre Talend à un moment clé de son développement, » a déclaré Anne Hardy. « Je suis impressionnée par la dynamique de l’entreprise et son engagement en faveur d’une approche de l’intégration des données dans le cloud, centrée sur le client. J’ai hâte de travailler avec Laurent et son équipe pour définir les priorités en matière de sécurité et accélérer la productivité de l’entreprise au fur et à mesure de son développement ».