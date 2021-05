Takayasu Muto rejoint le comité stratégique de Secure-IC

mai 2021 par Marc Jacob

Le comité stratégique de Secure-IC joue un rôle important dans la définition de l’orientation stratégique de l’entreprise et de ses solutions et dans son engagement à soutenir pleinement ses clients dans leurs défis en matière de sécurité.

En tant que personnalité éminente du secteur industriel, Takayasu Muto agira en qualité de conseiller auprès de Secure-IC sur toutes les questions stratégiques et d’innovation produit pour accompagner au mieux la croissance et les ambitions de l’entreprise.

Takayasu Muto rejoint Sony Corporation en 1983. Après avoir été responsable du développement LSI[1] et des appareils électroniques grand public, il dirige le développement LSI pour la série PlayStation chez Sony Interactive Entertainment Inc. de 2010 à début 2021.

Takayasu Muto jouit d’une carrière riche et accomplie. Il est un expert de renommée mondiale du domaine des semi-conducteurs et du développement de logiciels et, il bénéficie d’une expérience et de connaissances solides en matière de stratégie autour du semi-conducteur et de la création de partenariats. "Il s’agit d’une étape importante pour Secure-IC", déclare Hassan Triqui, co-fondateur, CEO et Président de Secure-IC. "Nous sommes ravis d’accueillir Muto-San au sein de notre comité stratégique. S’inscrivant pleinement dans notre ambition de devenir le leader mondial de la cybersécurité embarquée, la contribution de Muto-San nous aidera à renforcer et à accélérer davantage notre développement et à concrétiser notre vision "Chip-to-Cloud."

Avec une présence et des clients sur les 5 continents, Secure-IC est un acteur majeur de l’écosystème français et fournisseur à travers le monde de solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés.

S’appuyant sur une approche unique appelée PESC (« Protect, Evaluate, Service & Certify » i.e. Protéger, Évaluer, Servir et Certifier), Secure-IC se positionne en partenaire de ses clients pour les accompagner tout au long du processus de conception des circuits intégrés et au-delà. S’appuyant sur des activités d’innovation et de recherche, Secure-IC fournit des technologies de protection de pointe éprouvées, des éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation de la sécurité pour satisfaire les plus hauts niveaux de certification des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les serveurs et le cloud). Plus d’informations sur https://www.secure-ic.com