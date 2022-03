TUFIN rejoint le cercle des membres du Club Décision DSI

mars 2022 par Marc Jacob

Le Club Décision DSI est une des plus importantes organisations françaises de décideurs informatiques. Un réseau indépendant et privé de 1450 décideurs informatiques, CIO, DOSI, DSI et RSI de grandes entreprises au sein duquel siègent 14 DSI Ambassadeurs et Membres du Bureau, une Présidente et un Vice-Président.