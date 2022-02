TRENDnet présente d’autres switches 10G

février 2022 par Marc Jacob

TRENDnet® annonce l’ajout de deux nouveaux switches 10G à sa gamme de solutions de produits Multi-Gigabit. Les deux nouveaux switches 10G sont le switch 10G à 5 ports (TEG-S750) et le switch 10G à 6 ports (TEG-S762). Ces deux switches 10G économiques offrent des performances avancées et fiables à large bande passante, ainsi qu’une grande simplicité d’utilisation.

Le switch 10G à 5 ports, modèle TEG-S750, comporte cinq ports 10G dédiés, avec une capacité de commutation de 100Gb/s. Il prend également en charge les connexions 2,5G et 5G sur un câblage Cat5e (ou supérieur) ; les débits 10G sont pris en charge sur un câblage Cat6A (ou supérieur). Le switch 10G à 6 ports, modèle TEG-S762, comporte deux ports 10G dédiés et quatre ports 2,5G dédiés, avec une capacité de commutation de 60Gb/s.

Ces nouveaux switches 10G non administrables constituent une solution économique pour ajouter des capacités multi-gigabit de haute performance à tout réseau, contribuant ainsi à réduire les goulots d’étranglement des données. La conception sans ventilateur réduit la consommation d’énergie et les coûts et élimine les bruits gênants pour un fonctionnement silencieux. Chaque switch 10G fiable est doté d’un boîtier métallique léger, mais robuste et durable.

Les nouveaux switches 10G non administrables de TRENDnet sont actuellement disponibles à la vente dans le monde entier. Ils sont disponibles en ligne sur la boutique TRENDnet ou auprès du réseau de distributeurs et des partenaires de distribution agréés.

Switch 10G à 5 ports, TEG-S750

• 5 ports RJ-45 10G

• Prend en charge la norme IEEE 802.3bz 2,5 G/5G-BASE-T sur un câblage Cat5e (ou supérieur)

• Prend en charge la norme IEEE 802.3an 10G-BASE-T sur un câblage Cat6a (ou supérieur)

• Capacité de commutation de 100Gb/s

• Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux

• Prix de vente conseillé : 419,99 EUR

• Page produit www.trendnet.com/products/TE...

Switch 10G à 6 ports, TEG-S762

• 4 ports RJ-45 2,5G

• 2 ports RJ-45 10G

• Compatible avec votre câblage Cat5e ou supérieur existant

• Capacité de commutation de 60Gb/s

• Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux

• Fixation murale

• Prix de vente conseillé : 283,99 EUR