TRAAK ouvre 10 postes pour soutenir sa croissance

juin 2021 par Marc Jacob

TRAAK, spécialiste du développement de traqueurs de localisation extérieure, intérieure et biométrique, poursuit ses investissements pour accompagner son développement en France comme à l’international et renforce ses équipes technique et commerciale.

Créée en février 2020 par Thomas Duroyon, TRAAK, spin-off de la startup dans le sport professionnel McLlyod, se positionne comme une société d’ingénierie et de services spécialisée dans la génération et la mise à disposition de datas. Concrètement, TRAAK développe, prototype et fabrique des capteurs et solutions sur mesure pour la génération et l’analyse de données de localisation et données biométriques en temps réel.

Ce solide positionnement permet à l’entreprise de faire la différence et d’accompagner efficacement ses clients dans la conception de projets sur mesure et nécessitant un haut niveau d’expertise. En rejoignant TRAAK, les futures recrues pourront évoluer dans une startup réellement innovante qui va contribuer activement à diffuser à grande échelle des produits de haute qualité qui devraient se positionner comme de véritables standards en matière de localisation extérieure, intérieure et de capteurs de données physiologiques et/ou environnementales.

TRAAK recherche avant tout des passionnés qui souhaitent s’inscrire dans un projet d’entreprise de long terme et travailler au sein d’une équipe soudée qui réunit des entrepreneurs reconnus et des collaborateurs engagés pour mener à bien les projets qui leur sont confiés.

Parmi les postes proposés se distinguent principalement :

1 Commercial industrie (H/F)

1 Commercial export (H/F)

3 Ingénieurs firmware (H/F)

1 Data Scientist (H/F)

1 Responsable production (H/F)

1 Responsable Administratif et Financier (H/F)

2 Developers Full stack (H/F)

Pour postuler, rendez-vous sur : https://www.traak.tech ou écrivez à count_me_in@traak.tech