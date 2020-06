TPG et Goldman Sachs à la tête de la nouvelle levée de fonds d’Infinidat

juin 2020 par Marc Jacob

Le financement sera principalement utilisé pour soutenir de nouvelles initiatives, notamment pour répondre à la demande croissante de modèles de consommation flexible, renforcer les plans de croissance de l’entreprise et confirmer sa position de leader du secteur. Il servira également la recherche technique et le développement de produits.

L’équipe d’Infinidat, forte de l’expertise de plusieurs générations de professionnels et de ses succès antérieurs, a rendu la marque incontournable en développant une méthode plus aboutie et plus rapide pour stocker et protéger les données à l’échelle multi-pétaoctets, avec la plus grande disponibilité possible et au coût le plus bas possible.

Les solutions de stockage de données d’Infinidat sont conçues pour gérer les charges de travail les plus exigeantes, et les clients apprécient ses capacités techniques. La société a déployé plus de 6 exaoctets (Eo) dans le monde entier, dont 1 Eo au cours des six derniers mois, et maintient un standard de qualité élevé auprès de ses clients. En 2019, Infinidat a été positionné comme leader du Magic Quadrant Gartner sur le stockage primaire, et continue aujourd’hui de générer des évaluations et avis positifs sur Gartner Peer Insights*.

En janvier 2020, Infinidat a été nommé Gartner Peer Insights Customers’ Choice en matière de stockage primaire. L’entreprise avait déjà été distingué Gartner Peer Insights Customers’ Choice dans la catégorie des fournisseurs de baies de stockage standard en février 2019.

Capitalisant sur la dynamique de l’entreprise, Infinidat a récemment renforcé son équipe de direction avec l’arrivée de Boaz Chalamish, figure reconnue du monde de l’industrie qui a rejoint Infinidat le 8 juin en tant que président exécutif.

Boaz Chalamish occupe des postes de direction depuis plus de 30 ans et a notamment collaboré avec VMware, Hewlett-Packard, Mercury et était plus récemment PDG de Clarizen. Il a dirigé des entreprises de grande envergure dont la croissance s’est poursuivie d’année en année, tout en développant de nouvelles sources de revenus.

Infinidat a également annoncé une série de promotions au sein de son équipe de direction : Catherine Vlaeminck est promue au poste de vice-présidente du marketing monde ; Dan Shprung devient vice-président de la zone EMEA et APJ ; enfin, Steve Sullivan est désormais vice-président de la zone Amériques.

* Les choix des clients de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives des évaluations, notations et données individuelles des utilisateurs finaux, appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou des sociétés affiliées et ne constituent pas une approbation de leur part.