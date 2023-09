TIXEO renforce la sécurité de son offre PrivateCloud avec un hébergement SecNumCloud

septembre 2023 par Marc Jacob

La sécurité des données dans le cloud ne doit plus être une option

Selon une récente enquête réalisée par Thales, les trois quarts des responsables informatiques estiment que plus de 40 % de leurs données stockées dans le cloud sont sensibles. Lorsque le cloud en question est peu sécurisé et répond à des législations extra-européennes souples en matière de protection des données (comme le Cloud Act), cela représente une cybermenace majeure pour l’intégrité des organisations.

Une protection supplémentaire pour la visioconférence sécurisée

Depuis de nombreuses années, TIXEO héberge sa solution de visioconférence sécurisée dans un cloud sécurisé et souverain. Conscient des risques élevés autour du cloud et engagé pour le renforcement de la cybersécurité des organisations, le leader français de la visioconférence sécurisée fait évoluer son offre TixeoPrivateCloud (cloud privé de visioconférence sécurisée) en hébergeant ses données auprès de l’opérateur 3DS OUTSCALE, qualifié SecNumCloud. Grâce à son système cloud automatisé et sécurisé et la puissante disponibilité de son infrastructure, 3DS OUTSCALE délivre une protection maximale aux données des clients TixeoPrivateCloud et leur assure fiabilité et réactivité pour leurs besoins IT.

Qualification SecNumCloud : gage de sécurité et de souveraineté européenne

SecNumCloud est une qualification de sécurité proposée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations) dont l’objectif est de garantir un niveau élevé de sécurité pour les opérateurs et les clients en cloud computing. Pour en bénéficier, le prestataire cloud doit prouver sa conformité aux bonnes pratiques et normes de sécurité listées dans le référentiel SecNumCloud. Une fois reçue, la qualification SecNumCloud s’apparente donc à une recommandation d’utilisation du service par l’État français.

De plus, en tant qu’opérateur cloud qualifié SecNumCloud, 3DS OUTSCALE répond aux législations européennes en matière de protection des données. C’est pourquoi, TIXEO lui fait confiance pour héberger les données cloud de ses utilisateurs.

TIXEO vise à terme sa propre qualification SecNumCloud

L’hébergement qualifié SecNumCloud pour TixeoPrivateCloud est une première étape pour l’entreprise.