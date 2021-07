TIE Kinetix annonce la mise à jour d’été 2012 pour la plateforme FLOW

juillet 2021 par Marc Jacob

TIE Kinetix annonce la nouvelle mise à jour d’été pour la plateforme FLOW Partner Automation. Des widgets de tableau de bord optionnels configurés sur mesure pour afficher des notifications et des données sur les échanges de documents fournissent des informations exploitables aux utilisateurs, tandis que des capacités supplémentaires d’authentification à double facteur via SMS et Google Authenticator renforcent la sécurité de la plateforme. Par ailleurs, diverses améliorations en matière de traduction et de fonctionnalités améliorent considérablement l’expérience utilisateur.

La plateforme FLOW est optimisée en permanence pour répondre aux besoins divers et sophistiqués des clients de TIE Kinetix. Une fois défini et configuré, le nouveau widget d’échange de documents aide les utilisateurs de FLOW à identifier quand une action spécifique est nécessaire. Cela peut améliorer les temps de réponse et aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs objectifs. Un nouveau widget de notifications est également disponible pour tous les utilisateurs, avec la possibilité pour les administrateurs de FLOW de configurer des notifications pour les partenaires commerciaux. Dans les deux cas, le widget (lorsqu’il est activé) donne aux utilisateurs un aperçu clair des activités qui peuvent nécessiter une attention particulière.

Outre les nouveaux widgets du tableau de bord, l’authentification à double facteur par SMS peut désormais être configurée seule ou en complément de Google Authenticator. Les administrateurs de FLOW ont également la possibilité d’imposer l’authentification à double facteur à tous leurs utilisateurs afin de protéger davantage les données des utilisateurs et de l’entreprise.

Il est également important de noter les mises à jours suivantes sur FLOW :

• Les liens de réinitialisation du mot de passe expirent au bout de 24 heures.

• Possibilité de configurer le format de date et d’heure préféré pour le suivi des documents.

• Possibilité de télécharger en masse des documents échangés via des fichiers ZIP.

• Possibilité de filtrer les documents échangés en fonction de plusieurs partenaires.

• Amélioration de la traduction des modèles d’e-mails, des notifications, des paramètres utilisateur, etc.

La mise à jour d’été 2021 de la plateforme FLOW Partner Automation comprend des développements et des améliorations pour l’ensemble de la plateforme FLOW et de ses divers modules. Toutes les nouvelles fonctionnalités sont disponibles immédiatement pour tous les clients TIE Kinetix.