TIBCO lance TIBCO Cloud Metadata

août 2020 par Marc Jacob

TIBCO Software Inc. permet à ses clients de connecter et d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance afin de résoudre les problématiques orientées données les plus complexes. Soucieux d’aider ses clients à franchir un cap en matière de littératie des données, l’éditeur annonce le renforcement des capacités de gestion des métadonnées de son portefeuille Unify grâce à l’intégration complète de son offre SaaS TIBCO Cloud™ Metadata. Les utilisateurs de ces solutions Unify enrichies pourront ainsi adopter une approche centrée sur les données et optimiser leurs processus de collecte, de synthèse, de gestion et de gouvernance.