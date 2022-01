THE NEOSHIELDS et ACCECIA allient leurs expertises logicielles pour une mise en conformité RGPD

janvier 2022 par Marc Jacob

THE NEOSHIELDS (groupe DPMS), acteur de la gouvernance des données personnelles annonce son partenariat avec le spécialiste des solutions de classement et de sécurisation des données ACCECIA.

Ce partenariat permettra d’apporter aux DPO (Délégués à la protection des données) notamment, une solution de gestion de la conformité. PRIVASHIELD (anciennement PrivaCIL), le logiciel de gouvernance RGPD de THE NEOSHIELDS, intégrera désormais CLARISSE, la solution d’organisation, de classement et de sécurisation des données développée par ACCECIA.

Les failles du RGPD se cachent dans les données non structurées

La conformité RGPD n’est pas un état figé dans le temps. Dans les entreprises, c’est un processus dynamique qui s’exerce au quotidien sous la vigilance du DPO (Délégué à la protection des données) et autres responsables de traitements. Leurs missions de garants de la conformité peuvent s’avérer très complexes avec les données non structurées qui se multiplient dans les entreprises.

En effet, 80% des données d’une organisation sont non structurées et difficiles d’accès, car classées par arborescence. Partant de ce constat, THE NEOSHIELDS et ACCECIA ont choisi d’associer les fonctionnalités de leurs solutions, PRIVASHIELD et CLARISSE, pour parvenir à une mise en conformité RGPD plus poussée et plus rapide.

PRIVASHIELD et CLARISSE - à travers son volet RGPD - sont deux outils à destination des DPO (et réseau RGPD) de toutes les structures détentrices de données personnelles (Responsable de Traitement), qu’elles soient publiques ou privées, quels que soient leur secteur d’activité ou le nombre d’utilisateurs. Pouvoir combiner leurs fonctionnalités simplifie la tâche des DPO. Depuis une requête lancée dans PRIVASHIELD, le moteur de recherche CLARISSE explore l’intégralité du patrimoine documentaire de la structure. Il trouve et indique au DPO tous les documents mentionnant la donnée personnelle recherchée (nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale etc.), ainsi que l’historique complet de consultation et la durée de conservation. Les demandes d’exercice de droit ou les contrôles de la CNIL ne seront plus un casse-tête pour les Délégués à la protection des données.

PRIVASHIELD, la solution de THE NEOSHIELDS est une plateforme SaaS dédiée à la protection des données personnelles. Le portail de gouvernance RGPD (Règlement Général à la Protection des Données) de PRIVASHIELD permet à tous les professionnels de la Privacy de répondre aux obligations imposées par la Loi Informatique et Libertés/RGPD, et ainsi d’être en conformité vis-à-vis du régulateur (CNIL). La solution aide à transposer le cadre légal dans la réalité quotidienne des structures détentrices de données à caractère personnel. Elle permet également de piloter les démarches de conformité (gestion des droits des personnes, registre des activités de traitements, accountability, violations de données, plan d’actions, PIA etc.). Le détenteur des données peut à tout moment justifier de la conservation et de l’utilisation des données conformes à la législation.

CLARISSE, la solution d’ACCECIA, organise les données, les rend accessibles et les sécurise, facilitant ainsi l’application du RGPD. Elle propose une méthode de classement des données simplifiée. Elle délaisse l’habituelle structure par arborescence, source de complexité, au profit d’un classement à deux niveaux uniquement (classeurs/intercalaires). Grâce à une gestion des demandes d’exercice de droit, des droits d’accès et des habilitations, mais aussi de la gestion des durées de conservation et d’archivage, CLARISSE facilite le travail collaboratif. Son puissant moteur de recherche permet d’accéder très rapidement aux documents tout en assurant une traçabilité intégrale de toutes les actions effectuées sur les documents