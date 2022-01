TELENCO DISTRIBUTION

janvier 2022 par Marc Jacob

Contact : Jérémy Plazenet

Année de création : 1999

Activités : Distribution de matériel et d’équipement pour l’installation des datacentres

Type de services ou produits : Baies, tiroirs, cassettes, trunks, jarretières, adduction, EPI, marquage, outillage, soudeuses optiques, instruments de test et de mesure optique, …

Description du produit ou service phare pour 2022 : Telenco distribution, en partenariat avec Huber et Suhner, propose une offre Meet Me Room et d’interconnexions clients inédite sur le marché du datacenter en associant évolutivité, simplicité d’utilisation et gain d’espace.

Adresse du site Internet : www.telenco-distribution.com Services proposés sur ce site : vente en ligne, click and collect