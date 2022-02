TEHTRIS reçoit les certifications Starcheck et Awards SKD Labs "Product Excellence 2021" pour ses logiciels EDR, EPP & MTD

février 2022 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce avoir reçu la certification Starcheck et le SKD Labs Awards Product Excellence Award 2021 pour trois de ses produits souverains. Son EDR souverain (EndPoint Detection & Response), qui offre une détection et remédiation automatique en temps réel sur les menaces connues et inconnues depuis 2013, est certifié pour la 6e année consécutive tandis qu’ont été soumis - pour la première fois - aux tests de performance deux autres produits : TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform) et TEHTRIS MTD (Mobile Threat Defense).

Dans sa démarche de qualité et de transparence sur la performance de ses logiciels sur un marché concurrentiel complexe, TEHTRIS a soumis trois de ses produits au Laboratoire indépendant de test SKD Labs pour en mesurer la performance. Les excellents résultats obtenus sont issus de plusieurs centaines de tests effectués :

SKD Labs certifie l’excellente capacité de TEHTRIS EDR (Endpoint Detection Reponse) à détecter les logiciels malveillants et à protéger les terminaux avec un taux de détection et blocage des malware ayant atteint les 100%, combiné à un taux de détection et blocage des ransomwares ayant atteint les 100% sur les phases de tests opérés. Le laboratoire accrédite l’absence de faux positifs relevés sur les phases de test.

SKD Labs certifie l’excellente capacité de TEHTRIS MTD - l’outil de Mobile Threat Defense connu du public pour être en capacité de détecter le logiciel espion Pégasus – à détecter les logiciels malveillants et à protéger les terminaux mobiles avec un taux de détection des Malware de 99,39%. Le laboratoire accrédite l’excellence de la surveillance et de ses alertes en temps réel, ainsi que sa capacité de surveillance et de contrôle des autorisations des applications mobiles.

SKD Labs certifie l’excellente capacité de TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform) - l’antivirus NextGen fourni par la société - à détecter les logiciels malveillants et à protéger les terminaux avec un taux de détection des Malware de 99,96% et un taux de détection des Ransomware de 100%. Il accrédite l’absence de faux positifs relevés sur les phases de test.

Ces produits sont des modules essentiels de la TEHTRIS XDR Platform, une plateforme eXtended Detection Response qui neutralise automatiquement les cyber attaques, sans action humaine. TEHTRIS est le seul éditeur de l’Union Européenne reconnu par Gartner® comme fournisseur représentatif XDR dans le Market Guide for Extended Detection and Response 2021*, mais aussi le seul éditeur de l’Union Européenne à être reconnu par Gartner® comme fournisseur représentatif de Mobile Threat Defense dans le cadre d’une offre EPP ou UES (Unified Endpoint Security) dans le Market Guide for Mobile Threat Defense 2021.**

Première solution XDR en Europe et seule au monde à être codée nativement, la TEHTRIS XDR Platform détecte, analyse et neutralise les ransomware, cyber attaques et comportements inhabituels ou malveillants de façon anticipée, autonome et instantanée pour les menaces connues comme inédites. et ce, sans action humaine (sans clic requis). Elle est à ce jour la plateforme la plus ouverte aux solutions du marché via ses API.

Solution souveraine par nature développée et hébergée en France et en Europe, la TEHTRIS XDR Platform protège les fichiers et datas sans en lire le contenu. Par sa collaboration avec l’Open Trusted Cloud d’OVHCloud, TEHTRIS offre à ses clients des solutions hébergées sur un cloud souverain.