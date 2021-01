TEHTRIS reçoit la certification Starcheck et le Product Excellence Award de SKD Labs pour son produit TEHTRIS EDR

janvier 2021 par Marc Jacob

SKD Labs est un centre de test indépendant, spécialisé dans les essais de fonctionnalité, la validation des performances et la certification des produits et services de sécurité de l’information. Il élabore et met en œuvre les normes d’essai les plus élevées afin d’assurer l’efficacité maximale des produits en matière de fonctionnalité et de performance.