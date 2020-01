TEHTRIS reçoit la certification Starcheck

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

SKD Labs est un centre de test indépendant, spécialisé dans les essais de fonctionnalité, la validation des performances et la certification des produits et services de sécurité de l’information. Il élabore et met en œuvre les normes d’essai les plus élevées afin d’assurer l’efficacité maximale des produits en matière de fonctionnalité et de performance.

"SKD Labs certifie la capacité de TEHTRIS EDR à détecter et à bloquer les attaques de logiciels malveillants". Les résultats du test montrent un taux de détection et de blocage des logiciels malveillants de 100% et un taux de faux positifs égal à 0.

La certification Starcheck est reconnue par l’industrie de la sécurité des réseaux et de l’information, les entreprises et les particuliers sur le marché.