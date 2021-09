TEHTRIS et Proofpoint s’allient pour protéger le principal vecteur de menaces cyber – L’email

septembre 2021 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce la conclusion d’un accord avec Proofpoint, entreprise leader en matière de cybersécurité, conformité et sécurisation de la messagerie d’entreprise, pour étoffer son offre de services et renforcer l’hyper-automatisation de la TEHTRIS XDR Platform.

En connectant les solutions Email Protection (EP) et Targeted Attack Protection (TAP) de Proofpoint avec la TEHTRIS XDR Platform, les deux entreprises renforcent la protection de leurs clients avec une détection et une réponse aux menaces sur plusieurs niveaux : de l’email au endpoint.

Neutraliser les menaces email sans intervention humaine

Aujourd’hui, la grande majorité des cybermenaces dans le monde passent par le canal email. En France, 80% des cyberattaques ciblant les entreprises en 2020 impliquaient la technique du phishing ou du spear-phishing : le fait de leurrer les utilisateurs et de les inciter à communiquer leurs données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.

En outre, selon le rapport Voice of the CISO de Proofpoint, 68 % des RSSI français estiment qu’ils risquent de subir une cyberattaque importante au cours des 12 prochains mois et 58% des RSSI considèrent le facteur humain comme la principale vulnérabilité cyber, en particulier dans un contexte où le mode de travail hybride engendre de nouveaux défis pour les équipes en charge de la cybersécurité.

Dans un paysage d’attaques implacable, cette nouvelle alliance va notamment favoriser l’implémentation de mécanismes de remédiation automatisés sans intervention humaine, en se focalisant sur l’une des principales menaces : l’ingénierie sociale. L’efficacité de la protection des terminaux via la plateforme XDR de TEHTRIS combinée aux capacités de protection email, fraude, anti-phishing et vol de données de Proofpoint permet une réponse complète et industrialisée aux attaques de plus en plus sophistiquées.

La détection avancée des menaces par email de Proofpoint identifie également les rançongiciels à un stade précoce, en bloquant les logiciels malveillants ou les téléchargeurs à la première étape de leur déploiement. Depuis le début de l’année, les solutions Proofpoint ont permis de bloquer plus de 50 millions de tentatives d’attaques par rançongiciel, provenant d’APT ou d’autres types d’acteurs de la menace.

Parce qu’elles détectent les emails ou pièces jointes frauduleuses avant leur arrivée sur le poste de travail, les solutions Proofpoint peuvent désormais partager leurs analyses au SIEM et à la Cyber Threat Intelligence de TEHTRIS. Cela permet à la TEHTRIS XDR Platform d’agir pour que la menace ne puisse endommager le poste de travail ou se répandre sur le parc, si l’email frauduleux parvenait tout de même au collaborateur (post-delivery remediation).