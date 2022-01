TEHTRIS dévoile TEHTRIS OPTIMUS

janvier 2022 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce le lancement de TEHTRIS OPTIMUS, une solution SaaS qui allie pour la première fois en Europe au sein d’un agent unique des fonctionnalités EDR (endpoint detection & response) et AV Next Gen (antivirus next generation) pour encore plus de facilité d’usage et de cybersécurité.

Une solution de sécurité clé en main

Les organisations cherchent à se protéger le plus efficacement possible pour faire face à l’augmentation quotidienne des menaces, mais sont confrontées en parallèle à la difficulté d’installation, de déploiement et d’utilisation des solutions du marché. Elles recherchent une solution leur facilitant la tâche, sans pour autant souhaiter faire un compromis sur la sécurité.

TEHTRIS OPTIMUS a été conçu pour allier le meilleur des deux technologies plébiscitées aujourd’hui sur le marché (l’EDR et le AV Next Gen), tout en étant pensé pour être facilement et rapidement déployé. Ses capacités de détection, de neutralisation autonomes (actions gérées, sans aucune action humaine) et son accès à la TEHTRIS XDR Platform regroupant tous les outils de sécurité proposés par TEHTRIS, en font une solution de sécurité holistique et hyper automatisée qui permet aux analystes de cybersécurité de se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.

TEHTRIS OPTIMUS propose les grandes fonctionnalités développées par TEHTRIS depuis 2012, parmi lesquelles la Cyber Threat Intelligence (CTI), les sandbox, une base antivirale, l’intelligence artificielle Cyberia (Deep Learning) …