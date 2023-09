TEHTRIS annonce sa collaboration avec M.G.M. Solutions

septembre 2023 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce un nouveau partenariat avec M.G.M. Solutions pour accompagner ses clients en France et en régions en tant que MSSP. Cette collaboration est destinée à répondre aux demandes d’un marché de plus en plus soucieux de disposer d’une offre européenne souveraine pour sa sécurité informatique, avec des équipes locales et expertes.

TEHTRIS s’appuiera sur une équipe dédiée de Managed Security Services Providers, à forte implantation territoriale et en expansion nationale. Cette collaboration prévoit le déploiement de la force de vente de M.G.M. Solutions en France métropolitaine, le soutien à la formation et au développement des compétences.

Historiquement issu du milieu de l’infrastructure, M.G.M. Solutions est un acteur local reconnu dans la mise en œuvre de projets d’infrastructures informatiques et leur maintien en conditions opérationnelles. L’activité Cyber en forte croissance résulte des actions de Cyber Résilience engagées suite aux cyberattaques perpétrées durant l’épidémie de Covid-19 à l’encontre des hôpitaux publics. Ses consultants délivrent une vision globale sur toutes les briques du SI auprès des secteurs privés et publics qu’ils accompagnent dans la remédiation de leurs SI et la prévention des risques.

Après avoir travaillé avec plusieurs éditeurs de solutions de type EDR (Endpoint Detection Response), M.G.M. a choisi la solution souveraine TEHTRIS comme la plus pertinente et étendue pour répondre au besoin de sécurisation de ses clients avec des solutions performantes, telles que la TEHTRIS XDR Platform - et ses huit modules (EDR, EPP, MTD, SIEM, NTA, DNS Firewall, Deceptive Response) - qui neutralise en temps réel et sans action humaine les menaces pour le Système d’information, sur le Cloud, les postes de travail, les serveurs et les téléphones mobiles.

Grâce à la TEHTRIS XDR Platform et les équipes TEHTRIS, M.G.M. Solutions assure le succès de sa promesse de proximité, de réactivité et de pleine satisfaction de ses clients, avec une équipe dédiée à son service.