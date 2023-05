TEHTRIS annonce la nomination de 3 membres indépendants au sein de son Conseil d’Administration

février 2023 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants au sein de son Conseil d’Administration. Ces nominations s’inscrivent dans le renforcement de la gouvernance et de la stratégie, et les objectifs d’accélération de croissance annoncés par TEHTRIS à l’occasion de sa deuxième levée de fonds de 44 millions d’euros en octobre 2022.

Jean-Bernard Lévy, diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom Paris Tech, a été de 2014 à 2022 Président Directeur Général d’EDF. Il avait précédemment occupé les fonctions de Président Directeur Général de Thalès de 2012 à 2014, et de Président du Directoire de Vivendi à partir de 2005. Il a également exercé des responsabilité au sein des groupes Oddo, Lagardère et Orange, ainsi qu’en cabinet ministériel auprès de Gérard Longuet. Jean-Bernard Lévy se consacre désormais à des activités de conseil et d’administrateur de sociétés.

Richard Vacher Detournière, Directeur Financier du groupe Provepharm Life Solutions en France et aux Etats-Unis, possède une solide expérience dans les secteurs des logiciels et de la sécurité, ainsi qu’une longue exposition internationale et une expertise en matière de finance, de développement et de gouvernance d’entreprise. Ancien Directeur Général et Financier d’Ogido (plateforme SaaS pour la gestion de la relation client), Verimatrix (logiciel de protection des contenus) et Inside Secure (semi-conducteurs sans contact sécurisés), Richard Vacher Detournière a opéré pendant 12 ans dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque, en France et dans la Silicon Valley.

Antoine Troesch, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’École Centrale Paris, a débuté sa carrière en 2002 au poste d’analyste financier chez Morgan Stanley où il participe à l’introduction en bourse d’EDF. Il devient ensuite Manager à la Direction de la Stratégie chez Areva (Orano) en 2005, puis Directeur de la Stratégie de l’activité Enrichissement de l’uranium. En 2011, il devient Directeur des Fusions et Acquisitions du Groupe Areva, puis est nommé en 2015 Directeur de l’activité Chimie-enrichissement et membre du comité exécutif d’Orano. Antoine Troesch rejoint la Caisse des Dépôts en 2018 en tant que Directeur de l’investissement de la Banque des Territoires, l’entité qui rassemble les métiers au service du développement économique des territoires français. Il pilote avec ses équipes un portefeuille de 7 milliards d’euros dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, du digital, de l’innovation, de l’immobilier et des fonds à impact.

A l’issue de ces nominations, le Conseil d’Administration de TEHTRIS est composé de :

• Éléna Poincet, co-Fondatrice et CEO de TEHTRIS

• Laurent Oudot, co-Fondateur et CTO de TEHTRIS

• Guillaume Girard, Managing Partner, Jolt Capital

• François Lavaste, Executive Director, Tikehau Capital

• Jean-Bernard Lévy, membre indépendant

• Richard Vacher Detournière, membre indépendant

• Antoine Troesch, membre indépendant