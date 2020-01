TEHTRIS a reçu la certification Starcheck de SKD Labs

janvier 2020 par Marc Jacob

TEHTRIS a reçu la certification Starcheck de SKD Labs pour son produit TEHTRIS EDR (Endpoint Detection & Response). Les résultats du test montrent un taux de détection et de blocage des logiciels malveillants de 100 % et un taux de faux positifs égal à 0. "SKD Labs certifie la capacité de TEHTRIS EDR à détecter et à bloquer les attaques de logiciels malveillants".

SKD LABS

SKD Labs est un centre de test indépendant, leader dans son domaine, spécialisé dans les essais de fonctionnalité, la validation des performances et la certification des produits et services de sécurité de l’information. Il élabore et met en oeuvre les normes d’essai les plus élevées afin d’assurer l’efficacité maximale des produits en matière de fonctionnalité et de performance.

À PROPOS DU PRIX

La certification Starcheck a été largement reconnue par l’industrie de la sécurité des réseaux et de l’information, les entreprises et les particuliers sur le marché. Ce prix d’excellence est la preuve que "TEHTRIS EDR est puissant et polyvalent. L’agent est facile à installer et à utiliser. La détection et la réponse sont très rapides. Sa capacité à détecter et à bloquer les logiciels malveillants en temps réel est excellente".

Depuis 2010, TEHTRIS a décidé d’agir dans un contexte de réel besoin en technologie de cyberdéfense de haut niveau, afin de protéger tous les moyens impliqués. Les experts TEHTRIS ont développé une plateforme avec des produits complémentaires qui permettent de combler les failles en cyber sécurité et d’assurer une protection à tous les niveaux. Initialement appelé eGambit, cet arsenal cyberdéfensif a évolué vers une nouvelle marque : TEHTRIS XDR Platform. TEHTRIS EDR détecte et neutralise automatiquement et en temps réel les menaces sophistiquées ou inconnues sur chaque équipement, station ou serveur où il est déployé. TEHTRIS EDR fait partie de TEHTRIS XDR Platform, avec d’autres produits complémentaires tels que : TEHTRIS EPP, TEHTRIS SIEM, TEHTRIS DECEPTIVE RESPONSE, TEHTRIS NTA et TEHTRIS MOBILE SECURITY. Depuis plusieurs années et de manière régulière, TEHTRIS est récompensé par des labels, des trophées ou des awards à l’international, preuve de la qualité et de l’efficacité de ses produits.