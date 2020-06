TECHNICAL ACCOUNT MANAGER POST SALES - EDITEUR CYBERSÉCURITÉ - CDI - PARIS

juin 2020 par Elite Cyber Group

80% post-sales/upsales sur portefeuille client existants dédiés + 20% chasse

Établir, maintenir et développer des relations commerciales et techniques pour les clients assignés

Développer des comptes assignés en identifiant et en développant des opportunités pour étendre la gamme des services offerts

Délivrer des présentations techniques et commerciales pertinentes pour les clients

Démontrer, convaincre et prouver que les capacités des produits sont en capacité de soutenir les objectifs des clients

Répondre aux questions des clients sur les problèmes techniques et commerciaux, y compris RFI / RFP

Promouvoir, gérer et soutenir activement les POC

Gérer l'activité du pipeline d'opportunités via le CRM de la société

Fournir des prévisions précises sur le pipeline des ventes

Tenir à jour les registres d'administration des ventes et remplir les rapports de vente si nécessaire

Surveillez attentivement la qualité de tous les services qui sont fourni au client

Soulever toute alerte nécessaire pour la situation commerciale ou technique du client en temps opportun

Agir en tant que champion client au sein de la société

Collaborer avec les équipes de gestion des produits, du marketing et de l'engineering pour mener à bien les exigences des clients

Visites occasionnelles de clients sur place / conférences / salons professionnels

Excellente maîtrise de la langue anglaise, y compris une forte maîtrise écrite et orale

Le candidat idéal sera motivé et aura une connaissance importante de la sécurité informatique ainsi que des contrôles de processus commerciaux et commerciaux typiques

La capacité de démontrer de solides compétences en présentation et communication professionnelle en réponse aux courriels, appels d'offres et soumettre des rapports

Une connaissance des présentations et des négociations avec les clients est souhaitée

Capable de mélanger les détails techniques avec les exigences commerciales

Qualifications en cybersécurité telles que: CompTIA Security, Ethical Hacker, CISSP, etc

Connaissance privilégiée des technologies et des sujets clés, notamment;TCP / IP et mise en réseau, Gestion des vulnérabilités, Outils de conformité aux politiques / d'audit, Sécurité réseau, Sécurité des applications Web, Détection et réponse End Point, Surveillance de l'intégrité des fichiers, Gestion des correctifs, Fournisseurs cloud, Cycle conteneurs et DevOps, Scriptage API (curl, python,…)

EliteCyber représente son client acteur majeur et mondiale dans les solutions de sécurité IT, ils sont aujourd'hui présents chez des milliers de clients Grands Compte type CAC 40 / Fortune.Ils proposent aujourd'hui des solutions allant de l'évaluation de vulnérabilités à la gestion de la conformité et savent s'adapter à tous types de clients et systèmes informatiques.Ils sont aujourd'hui reconnus comme l'une des sociétés des plus rentables dans leur secteur et s'appuie sur l'autonomie de chacun de leurs 47 bureaux afin d'être le plus agile possible face à des problématiques marchés différentes selon le pays, les tailles entreprises et les cultures professionnelles.Environnement et management à l'américaine, ils misent sur les compétences de leurs équipes et mettent tout en œuvre afin que leurs collaborateurs restent les meilleurs, avec des mises à jour techniques, produits, marché et industrie.Un objectif : la satisfaction client !Ils recherchent aujourd'hui un Technical Account Manager Post Sales qui les rejoindra sur leur équipe SME-SMBMISSIONSPROFIL3+ années d'expérience sur un poste similaire (de préférence en support de clients externes)Package 50k€-55k€ fixe + 30k€ de variable (comissions) dont 1/4 garantie sur la première année soit + 7500€

Salaire : 55k€ basic + 30k€ commissions

Date annonce : 12/06/2020

Date de debut : 12/06/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...