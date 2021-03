TDF diminue l’empreinte carbone de ses activités en équipant cent pylônes télécom d’ombrières photovoltaïques en 2021

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

TDF œuvre à l’optimisation de ses dépenses d’énergie depuis plusieurs années. En 2019, l’entreprise a testé le développement d’ombrières photovoltaïques sur six sites de production. Pour mener cette expérimentation, des capteurs IoT (Internet des objets) installés sur les pylônes ont précisément mesuré l’énergie effectivement produite par ce système.

Les données révèlent que la mise en place d’ombrières génère une économie de plus de 25 % des besoins énergétiques actuels d’un site. TDF a donc décidé d’industrialiser ce déploiement à cent nouveaux sites en 2021 et estime ainsi réaliser une économie de plus de 45 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.

Le groupe TDF est en mesure d’installer lui-même les ombrières, via les compétences de sa filiale ITAS.

Dans la même dynamique, d’autres études sont menées, comme la création de fermes solaires dans une optique d’autoproduction et autoconsommation énergétiques sur certains sites majeurs de diffusion audiovisuelle et de télécommunications.

Cette démarche reflète le travail d’amélioration continue réalisé par l’ensemble des directions de l’entreprise et l’effort particulier effectué pour diminuer l’empreinte carbone des activités de diffusion et de télécommunication. Elle s’intègre dans un plan global d’optimisation des ressources et des dépenses énergétiques.

Le groupe TDF a publié en 2019 sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise, qui expose ses douze engagements, structurés autour de quatre priorités : i-connecter les territoires, ii-assurer le bien-être au travail, iii-être une entreprise éthique et citoyenne et iv-protéger l’environnement. Une gouvernance RSE a été mise en place au plus haut niveau de l’entreprise pour piloter la performance et valider les orientations stratégiques RSE.