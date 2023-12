TD SYNNEX nomme Patrick Zammit au poste de Chief Operating Officer

décembre 2023 par Marc Jacob

Patrick a occupé le poste de président TD SYNNEX Europe depuis 2017, fonction à laquelle s’est ajoutée, en 2021, la responsabilité exécutive pour l’Asie-Pacifique et le Japon. Un nouveau dirigeant pour les activités de TD SYNNEX en Europe sera annoncé dans les semaines à venir.

À la suite de ce changement organisationnel, les présidents des régions Amériques, Asie-Pacifique-Japon (APJ) et Europe seront désormais rattachés à Patrick Zammit, ainsi que les fonctions liées à la stratégie mondiale de l’entreprise et aux systèmes d’information. En outre, Michael Urban, président Amériques, a décidé de quitter l’entreprise et de soutenir Patrick dans cette transition jusqu’au 1er mars.

Patrick Zammit fait partie de l’organisation depuis 2017, à la direction de la région européenne après l’acquisition d’Avnet Technology Solutions par Tech Data, et assumant les responsabilités de la région APJ en 2021. Avant de rejoindre Tech Data, Patrick a occupé divers postes de direction chez Avnet, à partir de 1993. Au cours de son mandat chez Avnet, il a occupé le poste de président monde, siégeant au conseil d’administration, et auparavant celui de président du marketing de la région EMEA, entre autres. Avant de rejoindre Avnet, Patrick était consultant senior chez Arthur Andersen de 1989 à 1993. Il est titulaire d’un MBA de l’ESLSCA Business School et parle couramment l’anglais, le français et l’allemand.