TD SYNNEX France nomme Antonin Martinot comme Directeur Général Endpoint & Specialized Solutions

décembre 2023 par Marc Jacob

Le rattachement fonctionnel des équipes GCC et Maverick à Antonin vise à favoriser une gestion opérationnelle plus étroite et efficace, une meilleure concentration sur les activités clés, une prise de décision plus rapide et une organisation plus agile dans son ensemble. Cette nouvelle organisation renforcera notre positionnement sur le marché et favorisera la collaboration entre nos différentes divisions pour répondre aux défis actuels et futurs du marché.