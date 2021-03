TCS lance une plateforme automatisée de correction des vulnérabilités pour aider les entreprises à se prémunir des cyber-risques

mars 2021 par Marc Jacob

Avec cette plateforme de patch automatisé des vulnérabilités, les entreprises peuvent élaborer et exécuter un programme dédié de gestion des vulnérabilités contextuel, efficace et axé sur la prévention, l’identification puis l’élimination des risques. Grâce à un module d’aide à la décision pour la correction des menaces, des vulnérabilités « communes » et à des correctifs d’applications prédéfinis, le travail des équipes informatiques de l’entreprise est simplifié. La plateforme les aide également à définir des niveaux de tolérance aux vulnérabilités propres à leur activité.

En offrant d’analyser l’ensemble de l’infrastructure informatique de l’entreprise et de ses données, cette solution TCS crée un contexte commercial et technique favorable en même temps qu’elle assure une meilleure protection contre les risques. Elle aide également à hiérarchiser ces risques et les vulnérabilités en fonction de l’unité commerciale, de l’emplacement et du type de données visées tout en veillant au respect des niveaux d’autorisation d’accès aux données et des indicateurs de performance clés, pour identifier celles qui ne respectent pas les accords de niveau de service internes. Enfin, la plateforme automatise la correction des vulnérabilités pour aider les entreprises à cartographier leurs processus commerciaux et leurs données, à définir des niveaux de priorisation et d’alerte des vulnérabilités et à prendre les mesures de correction appropriées pour chaque type de menace.

La plateforme a été conçue pour répondre aux besoins et missions des différentes directions de l’entreprise, afin que chacun puisse tirer parti à la fois des informations reçues par le biais du tableau de bord en temps réel et des rapports générés automatiquement, pour in fine être en mesure d’examiner et d’affiner la stratégie de l’entreprise en matière de cyber-protection et de patch des vulnérabilités.

Développée en mode SaaS, la plateforme TCS est rapidement opérationnelle et offre un programme d’analyse et de correction des vulnérabilités robuste et évolutif pour un investissement initial minimal. Son architecture API plug-and-play est dotée de capacités d’intégration prêtes à l’emploi incluant les principaux systèmes de classification des données (sur site et dans le cloud), des contrôles de sécurité intégrés et open source, des outils de gestion des correctifs ainsi qu’un système de gestion des demandes.

TCS offre une suite complète de services de sécurité dans différents domaines tels que la gestion cognitive des menaces, la gestion des identités et des accès, la gouvernance numérique, la gestion des risques et la conformité, la confidentialité et la protection des données, l’analyse des actes de cyber-malveillance, la réponse aux incidents, la gestion des vulnérabilités de l’entreprise, la sécurité du cloud et la protection des IoT. Les clients s’associent à TCS pour défendre de façon proactive leur patrimoine numérique contre les cyberattaques et les vulnérabilités de tous types.