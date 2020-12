TCO Certified : la certification de durabilité pour les ordinateurs

décembre 2020 par Marc Jacob

Avec plus de 3500 produits certifiés, TCO Certified est la première certification mondiale de durabilité pour les ordinateurs, les appareils mobiles et autres produits informatiques. Désormais, les acheteurs peuvent recevoir des notifications par rapport aux produits certifiés sur base de paramètres prédéfinis et personnalisables. Cette nouvelle fonctionnalité vise à soutenir leurs efforts en matière de développement durable.