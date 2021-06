TAS Group lance TAS Group Cloud Services

juin 2021 par Marc Jacob

TAS Group construit ses services Cloud à partir de son propre Datacenter de Sophia-Antipolis et d’autres Datacenters en Europe.

TAS Group dévoile une nouvelle enseigne et une nouvelle ligne de services : TAS Group Cloud Services.

Aux côtés des PME/ETI depuis 1997, TAS Group a développé un savoir-faire unique en proposant des solutions sur mesure, flexibles et adaptées aux différentes étapes de la transition numérique des entreprises. TAS Group Cloud Services rassemble tout ce savoir-faire dont profitent depuis de nombreuses années les entreprises.

Présent à Sophia-Antipolis depuis plus de 25 ans, le groupe opère à l’échelle mondiale et fournit des solutions innovantes qui renforcent l’autonomie des entreprises et la protection de leurs données.

Ses offres d’externalisation informatique s’adaptent à tous les contextes des entreprises (métiers, infrastructures existantes, organisations, projets, …) grâce à la fourniture de services d’hébergement à valeur ajoutée et d’infogérance informatique pour faire face aux nouvelles exigences techniques, règlementaires, et de protection des données imposées par les défis du numérique.

Ainsi, les services Cloud proposés sont certifiés ISO 9001, ISO 27001 (sécurité de l’information), HDS (protection des données de santé) et PCI-DSS (protection des données de cartes bancaires) rassemblant un très haut niveau de certifications en matière de qualité de service et de protection des données.

En outre, un SOC (Security Operation Center) prévient, identifie et trace les cyber-attaques et anomalies détectées sur le réseau, susceptibles de provoquer un risque pour la continuité d’activité de l’entreprise.