T-Systems suivi par OVHcloud, SAP & Orange

octobre 2021 par Marc Jacob

Selon Synergy Research, le marché européen du cloud d’infrastructure a quadruplé en quatre ans, pour dépasser 28 milliards d’euros au cours de la dernière année (de juillet 2020 à juin 2021), en progression annuelle de 27%. Parmi les acteurs du cloud européen, T-Systems, la filiale de services du numérique de l’opérateur télécoms allemand Deutsche Telekom, s’impose comme le leader européen avec environ 2% du marché en Europe, face à OVHcloud, SAP et Orange et un ensemble varié de spécialistes locaux et régionaux.

« Si les hyperscalers américains ont pris une grande part de marché européen, la souveraineté des données est un sujet de plus en plus présent à l’agenda des DSI Européens, qu’ils soient ou non part de Gaia-X. Notre approche Multi-Cloud qui intègre nos propres plateformes de Cloud Privé et les offres de Cloud Public du marché nous permet de servir nos grands clients avec une vraie gouvernance du Cloud partagée et agnostique et des engagements forts et bout-en-bout. C‘est notre « marque de fabrique » qui explique aujourd’hui notre position de Leader Européen du Cloud, » explique Jean-Paul Alibert, Président de T-Systems France