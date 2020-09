T-Systems et OVHcloud coopèrent dans le cadre de Gaia-X

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

OVHcloud et T-Systems annoncent leur coopération dans le cadre de l’initiative Gaia-X. Ce partenariat conduira à la création d’une offre de Cloud Public de confiance pour l’Allemagne, la France et d’autres marchés européens, afin d’adresser tous les secteurs sensibles à la souveraineté des données ainsi qu’au respect du RGPD.

Avec ce partenariat, OVHcloud et T-Systems s’engageront tous deux dans le développement d’une plateforme de cloud public unique basé sur OpenStack. Cette nouvelle offre répondra aux besoins spécifiques du secteur public, des OIV, ainsi que des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public. Cette plateforme contribue à l’initiative européenne Gaia-X qui garantit les plus hauts niveaux d’ouverture et de transparence, la souveraineté, la confidentialité et la sécurité des données européennes.

À travers ce partenariat stratégique, OVHcloud et T-Systems conjugueront leurs expertises : les clients de T-Systems profiteront notamment de ses centres de données de confiance et de l’infrastructure réseau de Deutsche Telekom.

Ce partenariat s’appuie également sur l’expertise industrielle d’OVHcloud, qui mettra à profit ses méthodes de déploiement d’infrastructures, incluant son système de refroidissement par eau des serveurs, pour une meilleure efficacité énergétique.

L’offre sera disponible au début de l’année prochaine.

Ce projet est une impulsion concrète et collective pour transformer les ambitions de Gaia-X en actions tangibles qui profitent au marché européen. Cette plateforme de cloud public contribuera à élargir le catalogue des cas d’usage de l’initiative Gaia-X. En tant que membres fondateurs de Gaia-X, T-Systems et OVHcloud concevront cette nouvelle offre en mettant en œuvre les principes directeurs de l’initiative « by design » : conformité totale au RGPD, standards ouverts, mais aussi réversibilité, confidentialité des données, et normes de sécurité les plus élevées.