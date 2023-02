T-Systems et 9 partenaires industriels lancent Cofinity-X

février 2023 par Marc Jacob

T-Systems, BASF, BMW, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, Volkswagen et ZF ont fondé Cofinity-X dans le but d’accélérer l’opération et l’adoption des cas d’usage Catena-X à travers l’industrie automobile. Cofinity-X a l’ambition de piloter un marketplace d’applications et fournir des produits et services qui permettent l’échange efficace et sécurisé de données entre tous les participants de l’écosystème, qui est dans un premier temps restreint au marché Européen.

Cofinity-X sera crucial dans le progrès de la mise en place et l’opération de chaînes de données end-to-end pour tracer des flux matériels à travers toute la chaîne de création de valeur. Les opérations auront pour base les principes de Catena-X et Gaia-X, qui assureront la souveraineté des données dans un environnement ouvert, collaboratif, sécurisé et de confiance, pour toutes les entités participant au partage de données.

Avec la fondation de la coentreprise Cofinity-X, T-Systems et ses 9 partenaires fondateurs de l’industrie automobile vont favoriser l’adoption du réseau Catena-X comme un standard de l’industrie. Les futurs clients pourront accéder à des applications et services leur permettant d’implémenter des cas d’usage de la chaîne de valeur automobile, telles que le monitoring des émissions carbone et GES, Traçabilité, Economie Circulaire ou encore le Data Management des partenaires commerciaux.

Un environnement d’échange sécurisé pour toute l’industrie et sur toute la chaîne de valeur

Les partenaires et actionnaires de Cofinity-X, font une avancée importante pour favoriser l’initiative Catena-X. Cofinity-X est la première entreprise de Solutions qui a l’ambition de fournir des produits et services pour l’échange sécurisé de données à travers toute la chaîne de valeur du secteur automobile.

« Deutsche Telekom est fier d’être un partenaire technologique de Catena-X depuis le début. En fondant la première entreprise de pilotage de Catena-X, nous sommes de plus en plus proches de réaliser notre objectif commun : un réseau cloud-based pour une industrie automobile digitalisée. Un réseau mené par la souveraineté des données, conforme au RGPD et aux plus hauts standards de sécurité. » Timotheus Höttges, CEO Deutsche Telekom AG.

Cas d’usage clés pour l’avenir de Catena-X :

• Approches de décarbonisation : les solutions de suivi des émissions et d’empreinte carbone permettent un calcul et un reporting précis CO2 à travers la chaîne de valeur. Cela permettra aux clients de Cofinity-X d’être à la pointe de la transparence quant à leur empreinte carbone et ainsi dériver des améliorations qui joueront un rôle crucial dans l’effort mondial en vue d’atteindre le Net Zero Emissions.

• Traçabilité de confiance et cohérence : suivre les composants et les produits à tout moment à travers la supply chain, allant des matières premières aux composants recyclés. Les applications de traçabilité permettent de montrer toute la chaîne de valeur et aider à trouver de nouveaux moyens d’augmenter la résilience de la supply chain.

• Economie circulaire pour une chaîne de valeur durable : le recyclage est un sujet d’une extrême importance pour l’industrie automobile. L’information à propos de la condition des composants peut être montrée de façon transparente aux fournisseurs et clients afin de réutiliser des matières et composants correctement. En implémentant une économie circulaire, les entreprises augmentent la part de matériaux recyclables dans leurs produits et réduisent considérablement les déchets.

• IBPDM ou Intelligent Business Partner Data Management : Les entreprises investissent des ressources considérables pour maintenir les données clients et fournisseurs à jour. Les services IBPDM de Cofinity-X nettoient et enrichissent les données des partenaires commerciaux à travers l’industrie automobile. Les clients de Cofinity-X peuvent ainsi bénéficier de données triées, analysées, nettoyées et enrichies.

Collaboration entre fournisseurs et clients à travers la chaîne de valeur automobile

« L’obligation croissante de suivre tous les composants à travers la chaîne de valeur est un des facteurs clés sur lesquels Cofinity-X se fonde. Nous jouerons un rôle clé dans un écosystème qui grandit rapidement dans lequel toutes les entreprises de la chaîne de valeur automobile peuvent participer à parts égales. Ainsi, notre offre de produits va démarrer des chaînes de données bout-en-bout et générer de la valeur pour toutes les parties prenantes. » Alexander Schleicher, DG de Cofinity-X

Une offre de produits construite pour mener l’acceptation et l’adoption des PME

Les chaînes de données bout-en-bout peuvent uniquement être créées si toutes les parties jouent le jeu. La plupart des entreprises dans la chaîne de valeur automobile sont des PME. Cofinity-X permettra d’embarquer facilement et rapidement ces entités clés de l’industrie. Cofinity-X construira un portfolio autour de 4 services et produits clés. Ces premiers services et produits seront disponibles fin avril 2023.

• Open Marketplace aspire à devenir un lieu de rencontre facilité pour les membres du réseau, dans un modèle d’intermédiation ou « matchmaking ». L’ambition est de créer l’environnement optimal pour l’implémentation d’applications commerciales pour les participants. Toutes les applications disponibles sur la plateforme seront conformes aux principes d’échanges de données de Gaia-X et Catena-X.

• Data Exchange sera basé sur des principes souverains, sécurisés et standardisés, sans verrouillage propriétaire ni d’enfermement dans une ou plusieurs solutions. Chaque partenaire gardera le contrôle total de ses propres données.

• Federated and Shared Services alimentera les applications commerciales qui seront proposées dans le marketplace, et permettra l’échange de données dans une approche open-source interopérable, assurant une valeur ajoutée à chaque client.

• Onboarding Services favorisera l’adoption de l’écosystème Catena-X et accélérera la connexion numérique de partenaires du secteur automobile à chaque étape de la chaîne de valeur.

« Cofinity-X est pionnière dans l’industrialisation des standards de Catena-X et des artefacts logiciels pour offrir un point d’intégration pour les clients dans l’espace de données Catena-X. Je suis ravi de voir naître un premier portfolio de solutions ouvertes et interopérables pour accompagner tous les membres. » Oliver Ganser, Chairman of the Board of Catena-X Automotive Network e.V.

L’investissement dans Cofinity-X souligne l’engagement des partenaires fondateurs pour continuer de développer l’écosystème Catena-X et l’établir comme un standard de l’industrie. Chaque actionnaire a une part égale dans la co-entreprise.