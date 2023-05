T-Systems est Partenaire de l’Année EMEA de ServiceNow parmi les fournisseurs de services

mai 2023 par Marc Jacob

ServiceNow est une plateforme logicielle basée sur le cloud offrant des outils de gestion des services informatiques (ITSM) pour automatiser et simplifier les processus métiers. Les organisations peuvent personnaliser et adapter ServiceNow à leurs besoins spécifiques. T-Systems met ServiceNow à disposition de ses clients, assurant la maintenance, les mises à jour et la sécurité. Ainsi, les entreprises peuvent se concentrer sur l’utilisation de ServiceNow pour améliorer l’efficacité et la collaboration entre les différents départements de l’entreprise.

ServiceNow attribue la croissance de T-Systems à sa stratégie globale et orientée valeur

ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) reconnaît les réalisations des partenaires leaders de l’industrie qui ont contribué à la croissance de ServiceNow en générant des résultats commerciaux réussis pour les clients communs. Les prix de cette année sont basés sur les performances des partenaires en 2022, qui sont évaluées en fonction des attributs clés suivants :

• Contribution / croissance des revenus,

• Évolution de la gamme de produits,

• Croissance des compétences et des workflows

• Innovation commerciale sur la transformation numérique.

Le prix de « EMEA Service Provider Partner of the Year » de ServiceNow a été présenté lors des ServiceNow EMEA Partner Awards le jeudi 9 mars 2023.

T-Systems permet aux clients de bénéficier d’une automatisation de services durable

T-Systems accompagne les clients avec une automatisation de services durable et les prend en charge à chaque étape du cycle de vie. Le groupe associe les capacités NOW (également verticales) avec leur expertise sectorielle pour créer des solutions différenciantes.

Pour exemple : Ambika. T-Systems est le seul fournisseur de services cloud en Europe à proposer la solution SaaS ServiceNow à ses clients à partir des datacenters de Deutsche Telekom ainsi que du cloud ServiceNow en tant que service logiciel managé, répondant ainsi aux besoins des industries réglementées.

ServiceNow met à jour son programme d’affiliation

Au cours de l’année 2022, ServiceNow a continué à développer son écosystème mondial de partenaires et repense l’ensemble de son programme de partenariat pour se concentrer sur la création de relations étroites avec ses partenaires. Le nouveau programme de partenariat est conçu pour aider les partenaires à offrir un meilleur accompagnement aux clients traversant des parcours complexes de transformation numérique. Le monde du travail a changé, et ServiceNow reconnaît la valeur que T-Systems et ses Services apportent pour aider les clients à s’adapter et à exceller sur le marché actuel. L’adhésion au programme de partenariat ServiceNow a fourni à T-Systems les outils nécessaires pour être équipés, habilités et autonomes pour identifier des initiatives Go-to-Market alignées et des offres et solutions innovantes qui offrent aux clients un ROI accéléré et stimulent la croissance de ServiceNow