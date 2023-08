Système de détection d’intrusion/Système de prévention d’intrusion

août 2023 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Taille du marché et prévisions du marché des systèmes de détection d’intrusion / système de prévention des intrusions (IDS / IPS)

Le marché des systèmes de détection d’intrusion / systèmes de prévention des intrusions (IDS / IPS) devrait développer des revenus et une croissance exponentielle du marché à un TCAC remarquable au cours de la période de prévision 2023-2030.

« Le ’Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS) Market’ fournit une analyse approfondie des principaux acteurs et émergents du marché. Le rapport fournit des listes complètes des entreprises clés qui ont été enrôlées sur la base du type de produits qu’elles offrent et d’autres facteurs sur le marché. Parmi l’analyse de marché du profilage de l’entreprise, les analystes qui ont travaillé sur le rapport ont donné l’année d’entrée sur le marché pour chaque acteur mentionné qui peut être pris en compte pour l’analyse de la recherche.

➢ Principaux acteurs clés mentionnés ci-dessous :

– System Source Business Technologies Armor Defense Next Generation Technology Solutions Pligence CYBER1 Solutions - South Africa WebHawk Secucloud GmbH - An Aryaka Company SECNAP Network Security Synax Technologies Tosch Automatisering & Security CYFOX XDR Avert Staffing Group Javelin Networks Polito, Inc. Teledata ProSec GmbH CyberForza Tenacity Solutions Incorporated AZECAM Security Systems CERIAS at Purdue University Zortik Technologies DATABYTES Titan ICT Net++ technology d.o.o. Digitronica.IT ROHO CONSULTING (U) LTD nadar CyberSecurity Hardware Device Clear Cloud Solutions Inc. Al Wefaq Arabia for Trading and IT LLC CounterSnipe Systems Community Banc Consulting of Ohio, Inc. Pantheon Computers HIGH TECH COMPLEX SERVICES Galaxy3 Cyber Resilient Power Grids (CRPG) ICS-Security Security Source PT SYDECO Paradigm Dynamix Pty Ltd American Security Group (The AmerGroup Inc.)"