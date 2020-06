SystemX : une dotation de 35 millions d’euros pour imaginer et concevoir un monde numérique plus sûr, plus performant et plus durable

juin 2020 par Marc Jacob

SystemX, IRT dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, se fécilite du financement pluriannuel dont il va bénéficier, de 35 millions d’euros répartis en deux tranches, la première d’un montant de 25 millions d’euros s’étendant jusqu’en 2023. Ce financement intervient dans le cadre de la dotation de 450 milions d’euros sur 5 ans accordée hier par le gouvernement en faveur des Instituts de recherche technologique (IRT) et des Instituts pour la transition énergétique (ITE) afin de soutenir l’innovation industrielle et la recherche. Cette annonce a été faite par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, conjointement avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le secrétariat général pour l’investissement.