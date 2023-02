SystemX lance un AMI afin de concevoir des solutions numériques pour stimuler les changements de comportement

février 2023 par Marc Jacob

SystemX, l’Institut de recherche technologique (IRT) dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, annonce le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de concevoir des solutions numériques contribuant à stimuler les changements de comportement et les passages à l’échelle . Cet AMI vise à développer les outils qui permettront de fédérer des filières et concrétiser les changements structurels, depuis la gouvernance, les relations fournisseurs jusqu’aux comportements de consommation.

« Les défis sociétaux appellent une évolution des pratiques commerciales et consommatiques aux niveaux organisationnel et individuel. Garantir la mise en œuvre de ces transitions et le passage à l’échelle requiert des dispositifs de pédagogie, d’accompagnement et de suivi ad hoc. Ces changements nécessitent la conception de modèles novateurs, y compris économiques. SystemX cherche à faire émerger, au sein des chaînes de valeur, de nouvelles méthodes de coopération à fort impact sur leur secteur. Ces services permettront d’impulser des stratégies multi-partenariales impliquant l’ensemble des parties prenantes (entreprises, collectivités, institutions, usagers, etc.) », explique Yann Briand, Manager R&D.

Il s’adresse aux industriels, territoires, académiques de différentes filières et fournisseurs de technologies (grands groupe, PME, start-up) afin d’identifier des cas d’usage et des solutions digitales permettant de relever les défis liés à la conduite du changement de comportements.

Il cible notamment :

– Les mécanismes d’incitation visant à initier et piloter les évolutions comportementales

– Les dispositifs de fédération d’opérateurs permettant de mettre en œuvre des stratégies d’accompagnement des comportements des usagers

– Les organisations distribuées et modèles économiques basés sur des objectifs, générateurs de bénéfices réciproques

– Les dispositifs permettant de valoriser des données individuelles dans un contexte de sécurité et de souveraineté.

D’un point de vue technique, les développements proposés pourront inclure :

– La gestion des identités : authentification, sécurité

– Les preuves d’usage : émission, certification, stockage, partage

– Les preuves de possession : identification unique, traçabilité, association à une identité

– La supervision : évaluation des impacts collectifs et individuels

– Les modèles d’incitation : paramétrage, mise en œuvre, suivi des impacts à plusieurs échelles

Les champs d’application sont nombreux : la sobriété énergétique, l’économie circulaire, la décarbonation, la transition environnementale, la Responsabilité Sociale et Environnementale, la résilience des systèmes et des territoires, etc. A titre d’exemple, le référentiel technologique développé pourrait être mis à la disposition de chaînes de valeur impliquées dans la mise en œuvre de référentiels RSE, de modèles circulaires ou bas-carbone, de technologies centrées sur une stratégie climat, etc.

Les propositions retenues dans le cadre de cet AMI feront l’objet d’un accompagnement technique et financier au sein d’un projet de R&D collaboratif, selon les modalités proposées par l’institut.

L’AMI est ouvert ce 6 février 2023 et les réponses seront closes le 31 mars 2023.

Un webinaire de présentation est organisé le 9 mars à 11h. Pour y participer, une inscription est nécessaire ici : https://form.jotform.com/SystemX/webinaire-presentation-ami-2023