SystemX accélère dans l’ingénierie de formation

mars 2022 par Marc Jacob

L’ingénierie de formation est l’une des quatre missions confiées par l’Etat aux Instituts de Recherche Technologique au moment de leur création. Elle doit notamment viser à accélérer la dissémination des résultats des projets de R&D collaboratifs, créer un rapprochement académie-industrie, et jouer un rôle de catalyseur pour la montée en compétences des partenaires industriels. Dans ce cadre, SystemX, l’Institut de recherche technologique (IRT) dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, a structuré une offre de formation baptisée SystemX Academy et orientée Learning by Doing (apprentissage par la pratique), avec l’appui de partenaires académiques d’excellence.

« Nous ne sommes pas un organisme de formation à proprement parler, nous proposons une ingénierie de formation innovante avec une opérationnalisation de modules pratiques en association avec nos partenaires académiques. Notre force réside dans notre capacité à construire et proposer ensemble des modules de formation pointus sur des domaines en tension comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou la blockchain mais aussi et surtout sur leur hybridation. En effet, de par nos projets de R&D souvent à la croisée de deux domaines, nous sommes en capacité de créer des ponts entre différents corpus de connaissance généralement proposés séparément. C’est cette valeur ajoutée qu’attendent nos partenaires », commente Patrice Aknin, Directeur Scientifique de l’IRT SystemX.

SystemX Academy est un dispositif unique qui propose des modules de formation couplant un volet technologique positionné sur les 8 domaines scientifiques et technologiques couverts par l’IRT (sciences des données et IA, interaction et usage, calcul scientifique, optimisation, ingénierie système, sûreté de fonctionnement, sécurité numérique et blockchain, IoT et réseaux) et leurs hybridations, à un volet théorique dispensé par nos partenaires académiques. Il s’adresse à des cibles externes et internes à l’institut.

SystemX Academy se décline en trois volets :

Advanced@SystemX : D’une durée supérieure ou égale à deux jours, ces modules de formation continue se décline en 2 volets : des cours théoriques (dispensés par des Universités ou Grandes Ecoles partenaires) et des travaux pratiques (ateliers construits en synergie avec les partenaires académiques autour des cas d’usage traités dans les projets de R&D de l’institut et dispensés par SystemX).

Parmi les modules d’ores et déjà proposés : un Certificat Industrie du Futur en partenariat avec l’Université Paris Dauphine, une formation « Conception et implémentation d’une application Blockchain » avec Télécom Paris, une formation sur « les architectures Blockchain » avec Télécom Paris, une formation sur « la cybersécurité des systèmes de contrôle industriels » avec Télécom Paris, etc. Suivant les modules, un Certificat est délivré par l’établissement partenaire.

Awareness@SystemX : Cette offre propose des modules courts assurés par des ingénieurs-chercheurs de l’institut sous forme d’ateliers, sur une durée moyenne d’une ½ journée à une journée entière.

Passeport@SystemX : cette offre inédite est tournée vers l’interne et s’adresse aux ingénieurs-chercheurs de SystemX avec l’objectif d’enrichir leurs connaissances et de faciliter leur évolution de carrière. Pour l’institut, elle s’inscrit également dans la volonté de développer un socle commun de compétences, un ADN commun, autour de ses 8 domaines scientifiques et technologiques et de la compétence technique transverse, Software et DevOps. Lancée fin 2019, elle a déjà bénéficié à près de la moitié des ingénieurs-chercheurs de l’institut.

Ce dispositif d’ingénierie de formation se nourrit des travaux menés dans le cadre du projet de recherche scientifique dénommé IFI (Ingénierie de Formation Innovante), piloté par SystemX et financé par l’ANR, dont l’objectif vise à développer une méthodologie structurante de valorisation des résultats de projets de R&D partenariaux, en modules de formation.

SystemX lance un appel aux industriels qui souhaiteraient proposer à leurs collaborateurs une formation continue différentiante ainsi qu’aux académiques qui ambitionneraient de co-designer de nouveaux modules de formation avec l’institut.