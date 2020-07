Systancia, reconnu comme l’un des éditeurs majeurs de solutions ZTNA dans le “Market Guide for Zero Trust Network Access” publié par le Gartner

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans son rapport, le Gartner souligne “The old security model of “inside means trusted” and “outside means untrusted” is broken. When users became mobile and when business partners on the “outside” required access, virtual private networks (VPNs) and demilitarized zones (DMZs) became common. They also granted excessive implicit trust — trust that attackers abused”.

Le ZTNA vient remplacer les technologies VPN traditionnelles qui donnent accès aux applications. Selon le Gartner “ZTNA augments traditional VPN technologies for application access, and removes the excessive trust once required to allow employees and partners to connect and collaborate. Security and risk management leaders should pilot ZTNA projects as part of a SASE strategy or to rapidly expand remote access.”

Systancia Gate, la solution de ZTNA Made In France qui élimine les risques liés au VPN

La solution de télétravail Systancia Gate offre une expérience utilisateur agile (en proposant le même environnement de travail qu’au bureau), et en toute sécurité. Systancia Gate donne un accès sélectif et granulaire aux ressources auxquelles l’utilisateur a le droit d’accéder. C’est ce qui explique que la solution française soit aujourd’hui reconnue par le Gartner.

Systancia Gate permet en effet de :

• Télétravailler depuis des postes sécurisés par l’entreprise ou en ayant recours à son propre matériel informatique ;

• Éliminer les risques liés à l’utilisation du VPN ;

• Permettre l’accès des prestataires au système d’information de l’entreprise ;

• Garantir la traçabilité des accès distants fournis ;

• Assurer une conformité réglementaire (RGPD, LPM/NIS, etc.) ;

• Opérer la migration des applications vers le cloud ;

• Garantir la continuité d’activité dans un contexte de crise.

La solution Systancia Gate a obtenu, sous son ancien nom « IPdiva Secure », la certification CSPN de l’ANSSI qui conforte les organisations dans leur conformité réglementaire. Elle offre également de nombreux autres bénéfices, parmi lesquels :

• Son architecture multisites et multi-vlan double barrière (flux sortants uniquement, pas d’ouverture de port réseau), avec un portail d’accès unique aux datacenters qui est hautement sécurisé.

• Sa gestion des options de configuration par granularité, en tenant compte des différents profils d’accès.

• Un contrôle de conformité des postes transparent, avec une authentification forte (MFA) et SSO intégré dans le respect de la politique de Zero trust.

• Une rupture protocolaire qui sert de bouclier contre les risques de malware, ransomware….

Systancia Gate est disponible sous la forme d’un produit logiciel proposé en acquisition ou en souscription et sous la forme d’un service cloud opéré par Systancia, rapidement déployable et flexible économiquement.