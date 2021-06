Systancia nomme Isabelle Jaffry-Russ au poste de Directrice Juridique

juin 2021 par Marc Jacob

Dans ses nouvelles fonctions, Isabelle Jaffry-Russ aura pour mission d’accompagner la direction et les équipes de Systancia sur l’ensemble des domaines juridiques (rédaction des contrats, conformité et respect des règles juridiques, prévention des risques, droit social, propriété intellectuelle, etc.).

Dans un contexte marqué par les mutations technologiques, sociétales et managériales, que la crise sanitaire a accélérées, Isabelle Jaffry-Russ aura également la charge du pilotage de la conduite de la transformation pour permettre à chacun, chez Systancia, de s’adapter et de développer ses compétences pour contribuer à une croissance vertueuse et en adéquation avec les valeurs humaines défendues au sein de l’entreprise.

Juriste de formation, Isabelle Jaffry-Russ a commencé sa carrière au poste de commissaire sur la frégate Dupleix de la Marine Nationale, entre 1999 et 2001. De 2001 à 2014, elle a occupé successivement les postes d’auditeur au Centre Administratif et Financier Atlantique (Marine Nationale), de rédacteur juridique à la Commission de recours des militaires, de responsable des achats à l’état-major de la Marine puis au Ministère de la Défense. Au cours de ces expériences, elle a eu l’opportunité de manager des équipes hétérogènes et de participer directement au soutien logistique et juridique des forces opérationnelles.

Sa carrière l’a ensuite menée au Ministère des finances où elle a exercé en tant qu’auditeur pendant quatre ans, puis au Pôle d’excellence cyber en tant que Déléguée aux affaires juridiques, administratives et européennes. Son expérience interministérielle lui a permis de conduire des projets transverses et d’auditer des entreprises de différents secteurs stratégiques.