Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise s’associent pour offrir des solutions sécurisées afin de faciliter le télétravail

juin 2020 par Marc Jacob

Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) annoncent un partenariat afin de proposer aux entreprises un ensemble de solutions sécurisées et complémentaires pour faciliter l’organisation du télétravail de leurs salariés et assurer la continuité de leurs activités.

Systancia, avec sa solution Systancia Gate, a développé, bien avant la crise sanitaire actuelle, un outil permettant aux salariés en situation de télétravail d’accéder de manière efficace et sécurisée à leur interface professionnelle ainsi qu’aux applications essentielles à la réalisation de l’ensemble de leurs tâches quotidiennes, où qu’ils soient et qu’ils utilisent ou non un matériel mis à disposition par l’entreprise. Cette solution a été déployée par de nombreuses organisations et collectivités, parmi lesquelles le GHU Paris (Le Groupe Hospitalier Universitaire) et la Métropole du Grand Besançon.

La solution Systancia Gate est complémentaire à Rainbow d’Alcatel-Lucent, un service de collaboration étendu dans le cloud développée et hébergée en France. Cette application permet à ses clients d’assurer une continuité business sur site, à distance ou en mobilité.

Des outils pensés et fabriqués en France pour accompagner la généralisation du télétravail

De nombreuses entreprises françaises ont découvert le télétravail massif à l’occasion de la crise Covid-19, et de ce fait ont fait appel en urgence à des solutions de collaboration grand public ou professionnelles. A travers leur partenariat, Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) affirment leur volonté de promouvoir l’écosystème français de la sécurité informatique et du travail collaboratif, convaincu que la souveraineté de nos données passe également par le recours à des acteurs de confiance dont les solutions visent à satisfaire les obligations légales en matière de sécurité du système d’information et de protection des données.

Les engagements pris par les deux entreprises sont forts : avec des data centers installés en France, Alcatel-Lucent Enterprise et Systancia s’engagent à mettre en place une politique stricte de sécurité des accès et de confidentialité des données qui génère la confiance indispensable au travail en mode collaboratif. La solution Systancia Gate est la seule solution à vocation de télétravail certifiée par l’ANSSI et la solution Rainbow d’Alcatel-Lucent est certifiée par la norme HDS qui garantit la sécurité des données de santé

L’intégration technologique des deux solutions Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise est en cours afin d’offrir rapidement une solution clé en main à toutes les entreprises ayant besoin d’une solution souveraine et sécurisée pour protéger les données échangées en télétravail et via les solutions collaboratives.