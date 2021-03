Systancia déploie mondialement son offre de cybersécurité en services cloud

mars 2021 par Marc Jacob

En 2020, le contexte de la pandémie de Covid-19 a amené les entreprises à avoir massivement recours au travail à distance pour garantir leur continuité d’activité tout en protégeant leurs collaborateurs. Systancia, dont le siège social est à Mulhouse, l’un des premiers territoires fortement touchés par l’épidémie en mars 2020, a alors décidé de répondre à l’appel de Cédric O, Secrétaire d’Etat au Numérique, en mettant à disposition gratuitement sa solution de télétravail en services cloud. Les équipes de Systancia se sont ainsi mobilisées pour accompagner les organisations, et en premier lieu les centres hospitaliers et les services publics, autour de ces enjeux de continuité d’activité et de sécurité des environnements de travail face à la hausse des cyberattaques.

2020, l’innovation produit au cœur, avec le lancement d’une offre Cloud Services

Depuis plusieurs années, Systancia a développé son offre de cybersécurité sur deux piliers, la virtualisation de postes de travail et l’intelligence artificielle, permettant d’innover au profit du renforcement de la sécurité. En 2020, l’entreprise a complété cette offre, déjà disponible en produits logiciels à destination des infrastructures de ses clients et du Cloud privé, par le lancement de la plate-forme d’accès dans le cloud Workroom, avec deux premiers services disponibles :

• Workroom Session Services, basé sur le produit Systancia Gate, permet aux organisations de mettre en place le télétravail sécurisé en toute autonomie et en quelques heures ;

• Cleanroom Session Services, basé sur le produit Systancia Cleanroom, première solution de PAM (Privileged Access Management) dans le cloud public qui permet de démarrer l’usage en quelques heures.

La souscription, le déploiement et la gestion de ces services cloud se fait en mode « self-service » via un portail qui offre un bouquet de services en ligne pour plus d’agilité.

Workroom Session Services, Systancia Gate en version produits logiciels, est basé sur le principe de Zero Trust qui apporte une alternative à la technologie VPN, dépeinte par le Gartner comme appartenant à l’ancien modèle de sécurité inadapté aux nouveaux usages et au nouveau paradigme de sécurité, en misant notamment sur la technologie ZTNA (Zero Trust Network Access). Cette dernière garantit un accès sécurisé aux applications de l’entreprise, aussi bien pour ses collaborateurs que pour ses prestataires, qu’ils se connectent depuis des postes de travail professionnels ou personnels.

Preuve de sa maîtrise du Zero Trust, Systancia a été reconnu par le Gartner comme l’un des éditeurs majeurs de solutions ZTNA dans le Market Guide consacré à la technologie Zero Trust Network Access, publié au mois de juin 2020. La solution Systancia Cleanroom a pour sa part été reconnue par le cabinet KuppingerCole comme “Innovation Leader” dans le Leadership Compass for PAM publié en mai 2020.

Cloud, distribution et croissance à l’international comme axes de développement en 2021

Systancia accélère la mise à disposition de ses solutions en mode cloud à l’échelle de la planète en rendant également disponible sa plate-forme Workroom, avec Systancia Workroom Session Services et Systancia Cleanroom Session Services, sur les marketplaces des grands acteurs du cloud.

Enfin, pour accélérer son développement, après avoir connu une croissance de son effectif de 25% sur 2020, Systancia poursuit son plan de recrutement en prévoyant l’accroissement de son effectif également de l’ordre de 25 % cette année.