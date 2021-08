Systancia Cleanroom se déploie sur Kumo

août 2021 par Marc Jacob

Systancia annonce un partenariat avec arcITek, expert français en infrastructures virtualisées. Ainsi, Systancia Cleanroom, la solution de PAM (Privileged Access Management) de Systancia dédiée à la sécurisation des accès des administrateurs et des utilisateurs à pouvoirs, est déployée sur Kumo, le cloud souverain et éco-responsable développé par arcITek en 2019. Ce partenariat prévoit également la formation et la certification des collaborateurs arcITek à Systancia Cleanroom afin de leur permettre d’accompagner au mieux leurs clients.