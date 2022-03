Sysdream obtient la certification Qualiopi pour toutes ses actions de formation

mars 2022 par Marc Jacob

Depuis le 1er janvier 2022, la certification Qualiopi est un enjeu majeur pour les organismes de formation et les PAC (prestataires du développement de compétence). Ils ont besoin d’obtenir cette certification afin de bénéficier de fonds publics ou mutualisés à cette date.

Il était vital pour Sysdream d’obtenir la certification Qualiopi afin de continuer à mettre en avant son engagement et sa volonté de proposer des formations de haut niveau.

Sysdream a été audité les 20 et 21 décembre 2021 par un acteur indépendant afin de vérifier que ses formations répondaient à différents critères tels que :

• Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus

• L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

• L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre

• …

A la suite de cet audit, l’entreprise a officiellement reçu sa certification le 24 janvier 2022.